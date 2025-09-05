嚴防「付錢晚出貨」 國軍明年軍購專案駐廠人員增6成

為確保國軍對外軍購如期、如質完成，明年國防預算揭露，三軍含資通電軍將派17名駐廠代表，在美、歐等地協助專案「盯進度」。圖為陸軍58砲指部海馬士多管火箭系統，於漢光41號演習參與情形。（本報資料照，記者廖耀東攝）

〔記者陳治程／台北報導〕盱衡印太情勢升溫及中國軍事擴張，我國積極籌獲新型國造軍備，同時對外採購先進裝備，強化國軍戰備及國土防衛能力；但受COVID-19、俄烏戰爭等事件衝擊，我國武獲期程一度嚴重延宕，直到近期才接收「新貨」並陸續成軍。因應軍購接裝高峰，國防部明年度預算揭示，明年赴外駐廠人員將達17人，較今年增加6成，確保專案如期執行。

國防部明（2025）年公開預算書顯示，為確保對外軍事採購執行如期、如質完成，三軍司令部含資通電軍指揮部屆時將派出合計17名人員（含駐美空軍基地聯絡官1名），作為我國各項軍購專案在當地的駐廠代表。陸軍部分，分別為M1A2T戰車、M142「海馬士」多管火箭系統案各派美駐廠1人，海軍「海鯤號」潛艦外購裝備駐廠代表則有5人，分駐美國、歐洲等地。

因應「海鯤號」潛艦原型艦及後續艦，海軍明年也將派出5名駐廠代表，把關潛艦外購裝備案的籌獲進度。圖為7月3日執行第3次海測的海鯤潛艦（SS-711）。（本報資料照，記者李惠洲攝）尚有28輛待交付的M1A2T戰車採購案，陸軍明年也將派出1人作為駐美原廠代表。（國防部發言人官方Facebook）

至於空軍，則有駐希爾空軍基地（Hill AFB）聯絡官1人、MQ-9B「高高空無人機系統」駐廠1人、NASAMS「國家先進地對空飛彈系統」駐廠2人、愛二性能提升及採購愛三駐廠2人，另有AN/TPS-78的「HADR及TPS-75V雷達換裝案」駐廠1人，以及AN/TPS-77「戰管新型機動雷達換裝案」駐廠2人。資通電軍則因應「迅安系統作業維持」案，明年選派1人駐美。

因應首批3套NASAMS系統接裝，空軍明年也將派2人赴美擔任駐廠代表，確保全案遂行。（北約盟軍空中司令部官方Facebook）

值得一提的是，與今（2025）年國防預算書揭露的11名駐廠代表相比，明年度預劃選派的專案駐廠人數增幅達54%、接近6成，除恰逢我國對外軍購接裝高峰期，也符合國軍在新年度「五年兵力整建及施政計畫報告」中，針對對美軍購書信、作業管理機制調整，以加速武器籌獲的大方向。

該報告寫道，國防部針對各重大軍購案，後續要求派遣駐廠聯絡官，並依各案發價書重要節點，明訂駐廠人員專管職責，確實稽核產製進度與品質，於第一線即時掌握與反應武器裝備生產及測試狀況，遇有造成交運延宕風險事件立即回報，並透過台美專案管制會議適時妥處。

