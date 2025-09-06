獨家》加拿大、澳洲軍艦進入台灣海峽 沿台海中線持續北上

加拿大皇家海軍哈利法克斯級護衛艦「魁北克號」與澳洲皇家海軍荷巴特級防空驅逐艦「布里斯本號」，目前編隊沿台灣海峽中線以東持續北上。（圖：MARINETRAFFIC）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕根據軍事粉專TaiwanAdiz追蹤，加拿大皇家海軍哈利法克斯級護衛艦「魁北克號」（HMCS Ville de Québec, FFH 332）與澳洲皇家海軍荷巴特級防空驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane, DDG 41），目前編隊沿台灣海峽中線以東持續北上，目的地尚未明朗。

加拿大皇家海軍哈利法克斯級護衛艦「魁北克號」。（網路畫面，軍事粉專TaiwanAdiz提供）

這支由加拿大與澳洲組成的聯合艦隊，於9月2日上午9時30分自菲律賓蘇比克灣美軍基地出發，選擇在台灣海峽中線以東航行，刻意避開中國主張的領海範圍。台灣海峽作為國際重要航道，近年來頻頻成為美、加、澳等國軍艦執行「自由航行任務」的焦點。加拿大「魁北克號」搭載先進反潛與防空系統，而澳洲「布里斯本號」則以其強大的神盾戰鬥系統聞名，兩艦聯手穿越海峽，不僅展現軍事實力，也象徵盟國間在印太地區的緊密合作。

澳洲皇家海軍荷巴特級防空驅逐艦「布里斯本號」。（網路畫面，軍事粉專TaiwanAdiz提供）

