中國解放軍出動34機艦擾台 國軍嚴密監控應處

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台灰色地帶襲擾不斷，國防部今（6）日 公布，自昨（5）日上午6時至今上午6時止，合計偵獲中共軍機28架次、軍艦6艘及公務船2艘在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

據國防部公布圖資，昨上午6時15分至晚間9時35分，中共出動主戰機及無人機15架次，其中11架次逾越中線，進入我北部及西南空域；上午9時15分至晚間8時50分：另有12架次戰機及無人機活動，範圍涵蓋西南及東南空域。

請繼續往下閱讀...

另外，下午3時15分至5時10分：偵獲1架直升機在我國東南空域活動，海上則有6艘次軍艦、2艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。

國防部指出，截至今晨6時，合計偵獲中共軍機28架次、軍艦6艘及公務船2艘在台海周邊活動，其中有24架次軍機逾越台海中線，進入我北部、西南及東南空域。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法