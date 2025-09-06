土耳其阿勒泰戰車正式量產 國防自主再邁大步

圖為土耳其首款國產主力戰車「阿勒泰」（Altay），戰車上可見其國產的「阿克科爾」（Akkor）主動防禦系統。（圖：BMC）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事網站《Defence Blog》報導，土耳其的國防現代化，已進入一個全新階段。該國首款自製的「阿勒泰」（Altay）主力戰車（MBT），已在國防工業公司BMC位於首都安卡拉的新工廠，正式進入大規模量產。此舉象徵土耳其在強化其軍事作戰能力，並降低對外國供應商依賴的道路上，邁出了關鍵一步。

阿勒泰是土耳其第一款自主研發並生產的主力戰車，整合了現代化的裝甲防護、火力與機動性。根據土耳其官媒安納杜魯新聞社（Anadolu Ajansı）獲准進入拍攝的畫面顯示，這座位於安卡拉航太工業園區的現代化新工廠，正利用國產工業機器人，進行從車體生產到最終組裝的作業。

請繼續往下閱讀...

除了戰車本身，其國產的「巴圖」（BATU）動力包（引擎與傳動系統），也正依計畫進行測試。BMC董事長托西亞利（Fuat Tosyali）表示，巴圖動力包必須完成包含1萬公里耐久度路測在內的特定程序，才能正式裝配於戰車上，而目前該計畫並未遭遇任何挫折。自製引擎的成功，將是土耳其擺脫對外國軍事技術依賴的核心關鍵。

這座被定位為土耳其「陸地國防工業骨幹」的新工廠，不僅將量產阿勒泰戰車，未來也將生產ALTUG 8x8新世代裝甲戰鬥車，目前均已接到訂單。隨著阿勒泰戰車與ALTUG甲車相繼投入生產，安卡拉的目標，不僅是鞏固自身的國防自主，更是要擴大其作為盟國軍火供應商的角色。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法