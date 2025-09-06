用飛彈打無人機太貴 F-15E、阿帕契掛APKWS導引火箭測試

美國空軍3日公布照片，證實F-15E戰機曾於5月掛載「先進精準擊殺武器系統二型」（APKWS II）雷射導引火箭進行實彈測試。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕空中無人機數量越來越多，對付無人機成本必須下降，為此美軍正研究將各型空中載具配置更低成本的APKWS火箭。外媒報導，美軍近期正針對F-15E戰機、AH-64E直升機測試，若成功可發揮雄厚掛載潛力。

軍聞網站「The War Zone」報導，美國空軍3日公布照片，證實F-15E戰機曾於5月掛載「先進精準擊殺武器系統二型」（APKWS II）雷射導引火箭進行實彈測試，驗證反無人機作戰可行性，未來可望發揚雄厚掛載潛力。

請繼續往下閱讀...

根據美國空軍發布的多張照片，佛州埃格林空軍基地第40飛測中隊的F-15E戰機，5月22日採用6組火箭莢艙配置，搭載正式型號為AGR-20F的APKWS II反無人機雷射導引火箭測試實彈射擊；事實上，美軍中央司令部今年5月以伊衝突期間發布的照片，已顯示進駐轄區的F-15E戰機採用6組火箭莢艙配置，但當時未說明細節。

報導說，F-15E過去在中東紛爭曾參與防禦無人機行動，但其配置為8枚單價達100萬美元的AIM-120與單價45萬美元的AIM-9X飛彈。為此，美空軍自2019年研究運用F-16戰機掛載單價僅2萬美元的APKWS火箭，並於2024年首次成功執行反無人機任務。由於F-15E具備更長滯空時間，加上APKWS改良版本預計將配備新型尋標頭，兼具對空、對地與對面打擊能力，若F-15E成功裝備，則可改掛6組莢艙、42枚APKWS火箭，最終甚至能攔截巡弋飛彈。

軍聞網站「Army Technology」則報導，美國陸軍日前運用AH-64E「阿帕契」攻擊直升機與各種飛彈、火箭彈與鏈砲武裝，搭配進行反無人機任務實彈測試。期間「阿帕契」分別運用AGM-179A「聯合空地飛彈」（JAGM）、AGM-114「地獄火」飛彈、APKWS火箭，以及30公厘鏈砲，模擬對無人機目標實彈射擊；其中APKWS火箭的命中率達75%，飛彈與鏈砲表現，也達成預期目標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法