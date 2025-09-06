車載迫砲「打帶跑」存活率高成主流 美陸戰隊「天蠍」系統測試中

美國陸戰隊近日實彈測試「天蠍」機動迫砲系統，可安裝在各種戰術車輛上。（圖取自Polaris公司）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕自從俄烏戰爭後，裝備機動性受國際重視。美國陸戰隊近日在維吉尼亞州匡提科陸戰隊基地，實彈測試「天蠍」（Scorpion）機動迫砲系統，可安裝在各種戰術車輛上，實行「打帶跑」戰術。

軍聞網站「Army Recognition」報導，這次測試在該基地舉行「美國陸戰隊砲兵研討會」期間，由西班牙「Milanion NTGS」公司將其研發的「天蠍」81公厘機動迫砲系統，安裝在「北極星」公司（Polaris）的「MRZR Alpha」6×6輕型戰術車輛後方，進行18發迫砲實彈射擊測試，評估車輛與迫砲系統可靠性，同時驗證「打帶跑」戰術的作戰效能。

請繼續往下閱讀...

報導說，「天蠍」機動迫砲系統可安裝在多種輕型戰術車輛尾端，並根據用戶需求，採用81公厘或120公厘口徑迫砲，射程分別達6500及8200公尺；相較於傳統迫砲採用的沉重固定式底板，「天蠍」採用創新的非嵌入式底板設計，可克服各種地形、確保射擊穩定性。另配備先進射控系統，只需2人即可操作，最高射速每分鐘16發，有助提升即時火力支援效能，並能於2分鐘內完成轉移。

報導指出，「天蠍」最大特點，在於其先進的全數位火控系統，操作員可預先編入多達1000個目標，系統可自動執行彈道計算，縮短從捕獲目標到射擊的時間，並接收來自前方觀察員、指揮中心或無人機系統的數據，在幾秒鐘內進行自動重新瞄準。

此外，「MRZR Alpha」以「MRZR」輕型戰術車輛為基礎，配備全新6×6底盤、118匹馬力柴油渦輪引擎，最大酬載可達900公斤，後部貨艙空間不僅比4×4基本構型增加65%，最多可搭載48發迫砲彈，還具備更優秀的接地壓力及越野性能，並能透過空運執行快速部署與投射任務，足以勝任陸戰隊執行遠征作戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法