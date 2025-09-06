賴清德丶蔡英文已拔擢16位原住民將軍 現役將領有14位

已退伍的徐衍璞上將，曾任陸軍司令丶國防部軍備副部長等職，是原住民從軍至今，軍階最高的原住民將領。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕擁有原住民血統的優秀軍官已成為國軍骨幹，根據原住民立委伍麗華最新的統計，雖然原住民從軍比例很高，但原住民高階將領很少出現，2016以前僅出現過6位，很欣慰的是，蔡英文總統8年任內拔擢了10位原住民將軍，賴清德總統上任1年多也已經拔擢了6位，希望未來能看見更多原住民族軍官肩負重任、進入將領之列。

伍麗華在臉書專頁文指出，原住民族雖然人口只佔全國2.5%，但在國軍中的占比卻高達8.9%，等於族人大約有1萬3千人投入軍旅！過去她在立院質詢時，國防部長更用一句話來回應：「原住民弟兄是國軍的骨幹！」

請繼續往下閱讀...

伍麗華說，她三不五時就倡議：「把原住民拔擢在國家重要的位置上，比起點滴式的福利，才是真正尊重原住民的具體表現。」不論軍、警，每當看到原住民被拔擢，她就會向部會長官致謝「您們鼓勵的不是一個人，而是我們一整個族群」，原住民是這塊土地不可或缺的一份子，也是台灣韌性的象徵。而原住民能做的事非常多，把族人們放在重要的位置上，就是最好的尊重，也是族群的榮耀。

根據原住民立委伍麗華最新統計，雖然原住民從軍比例很高，但原住民高階將領很少出現，2016以前僅出現過6位，欣慰的是，蔡英文總統8年任內拔擢了10位原住民將軍，賴清德總統上任1年多也已經拔擢了6位，希望未來能看見更多原住民族軍官肩負重任、進入將領之列。（圖：取自立委伍麗華臉書專頁）

根據伍麗華最新公佈的統計料資料顯示，蔡英文總統8年任內拔擢了10位原住民將軍，賴清德總統上任1年多也已經拔擢了6位。

2016年至今獲晉任的原住民將領，包括前國防部副部長徐衍璞上將（泰雅族血統丶已屆齡退伍）丶前空軍副司令孫連勝中將（魯凱族血統，已屆齡退伍）丶現任國防部全動署署長李定中中將（泰雅族血統）。

另有13位少將軍階的現役原住民將領，依其晉任將領的時序先後，包括：海軍少將張世行（太魯閣族血統）丶陸軍少將吳來益（排灣族血統）丶空軍少將王家榮（阿美族血統）丶海軍少將魏孝智（排灣族血統）丶空軍少將田中儀（阿美族血統）丶陸軍少將翁孫維新（排灣族血統）丶海軍少將王田耀宗（卑南族血統）丶陸軍少將高廣智（賽夏族血統）丶海軍少將劉勝山（阿美族血統）丶陸軍少將萬先坤（排灣族血統）丶陸軍少將張侯天汶（卑南族血統）丶陸軍少將何華興（排灣族血統）以及海軍少將朱勉銘（阿美族血統）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法