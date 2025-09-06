9/18-20台北國際航太暨國防展 M1戰車丶無人載具向全民報告

圖為中科院「銳鳶二型」無人機，首度於2023年台北國防航太展現身。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕台北國際航太暨國防展將於9月18日至20日舉行，國防部規劃17日舉行展前記者會，向民眾預告國防展亮點。根據官網資料，截至目前為止，已有超過400家廠商參展，規模更勝上一屆的240家。本次展出重點除延續無人載具趨勢之外，國軍對美軍購建軍、後備戰力革新也將是本次展覽重點，M1A2T戰車、快奇無人艇、獵豹輪型戰車等都會參展。

主辦單位表示，國內外業者展前於本展官網完成預先登錄報名後，取得入場QR code，展期間憑入場QRCode直接掃描入場。9/20開放一般民眾現場填問卷取得入場QR code，未滿12歲兒童需家長陪同入場。

本次參展規模較上次有所成長，其中在外商部分，除傳統全球指標性軍火商，洛克希德馬丁與RTX、諾斯洛普-格魯曼、L3Harris、貝宜系統等，也新增無人機Anduril新創公司、以色列埃爾比特系統美國分公司（Elbit America）及摩托羅拉（Motorola）、捷克聖劍（Excalibur）公司等。

