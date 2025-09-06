烏克蘭展示TOR無人機母艦 可獵殺敵軍無人機

圖為準備從彈射器上起飛的TOR無人機，其機翼下方的掛點清晰可見掛載了兩架FPV無人機。（圖片來源：信天翁科技公司）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，烏克蘭信天翁科技公司（Altair Technologies）在波蘭舉行的MSPO 2025防務展上，展示了一款名為TOR的無人機系統。該系統不僅能執行偵察任務，更具備一項罕見的先進功能：作為一架「無人機母艦」，攜帶並發射用於獵殺敵機的自殺式防空型FPV無人機。

將大型無人機作為小型第一人稱視角（FPV）無人機的母艦，正逐漸成為趨勢，其戰術優勢顯而易見。母艦不僅能作為訊號中繼站，更關鍵的是，它能攜帶FPV無人機飛抵目標正上方再進行部署，藉此節省FPV無人機自身的電池續航力。這使得FPV無人機可以飛得更遠，或是在使用較小電池的情況下，攜帶更重型的彈頭。

請繼續往下閱讀...

????️ ????️ Drónok harca: A TOR anyadrón felkészítési és indítási folyamata, amelyet az ukrán Altair Technologies cég gyárt, és két légvédelmi FPV drónnal van felszerelve.#StandwithUkraine pic.twitter.com/hO8Khujrld — NAFO Hungary ???????????????????????? （@NAFO_Hungary） June 6, 2025

將母艦技術應用於防空型FPV，是TOR系統最引人注目的特點。由於防空攔截任務要求無人機必須盡可能地輕巧與高速，母艦的搭載顯得尤其有價值。TOR母艦能將小型的防空攔截機攜帶至高達2000公尺的作戰空域，並以150公里的時速進行釋放，賦予攔截機絕佳的初始高度與速度優勢，使其能以更小、更輕、更快的設計，追擊敵方空中目標。

TOR無人機提供兩種動力版本以應對不同作戰需求。內燃機版本具備400公里的航程與150公里的時速，但噪音較大；電動版本則更為安靜，不易被偵測，航程為150公里，巡航時速72公里。在執行偵察任務時，TOR可在其左翼掛載日用或熱成像攝影機。該無人機透過摺疊式彈射器發射，並由筆記型電腦進行操作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法