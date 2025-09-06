無視川普警告！委內瑞拉戰機二度危險逼近美艦 升高區域緊張

委內瑞拉F-16戰鬥機4日飛越美國艦艇「賈森．鄧漢號」。（擷自X@EricLDaugh）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）獨家報導，多位五角大廈官員5日證實，委內瑞拉軍機在48小時內，兩度在南美附近的國際水域，危險飛近美軍神盾飛彈驅逐艦「賈森．鄧漢號」（USS Jason Dunham），將一場軍事對峙，升級為官員口中正在成形的「膽小鬼遊戲」（game of chicken）。

這起最新的空中對峙，發生在4日夜間，涉事飛機據信為F-16戰鬥機。而就在數小時前，川普總統才剛對委內瑞拉前一天的首次挑釁行為發出公開警告，他告訴記者，若委國軍機再次危險飛行，「他們將會有麻煩」。川普更直接向國防部長赫格塞斯與參謀首長聯席會議主席席凱恩上將表示：「如果他們以危險的方式飛行，你們或你們的船長可以自行決定他們想要做什麼。」

五角大廈在聲明中，將委內瑞拉的首次飛越行動形容為旨在干擾美軍反毒品恐怖主義行動的「高度挑釁舉動」。官員們補充說，在最新的這次對峙中，雙方都在彼此的武器有效射程之內，但「賈森．鄧漢號」並未與其交戰。

「賈森．鄧漢號」是美國近期為打擊犯罪組織與毒品恐怖主義，而部署至該地區的艦隊之一。白宮2日才剛宣布，美軍在一次行動中，打擊了一艘據稱由「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）犯罪集團營運的委內瑞拉運毒船，川普稱該次攻擊造成11人死亡。為進一步支援緝毒任務，一名熟悉計畫的消息人士5日證實，美國正向加勒比海地區增派10架F-35戰鬥機。

