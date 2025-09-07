台海危機》小兵視角 立委李坤城在烈嶼坑道親歷未知危機

現任民進黨立委的李坤城，在96危機時正好是抽中「金馬獎」的義務役士兵，在小金門（烈嶼）負責後勤支援工作。圖為李坤城分享退伍令。（圖片擷取自李坤城臉書）

〔記者劉宇捷／台北報導〕1995及1996年的「台海危機」事件，讓許多當年正在服役的官兵記憶深刻，現任民進黨立委的李坤城，當年正好是抽中「金馬獎」的義務役士兵，在小金門（烈嶼）負責後勤支援工作，身處第一線的基層官兵，在危機正式爆發前就有預感要出事了，不只戰備被提升，他們也開始盤點戰備與評估，身在基層的他連例行打電話都被禁止。

立委李坤城接受本報專訪，在談及「95丶96台海危機」的回憶時表示，他於1995年8月被徵召入伍，並在同年10月抽中「金馬獎」，前往當時駐防小金門的158師服役，負責工兵支援營的文書工作，經手發電機、海水淡化機等設備的送修業務。

請繼續往下閱讀...

儘管身在前線，但起初服役並無特別緊張的異狀，直到1996年3月的總統大選前，島上的氣氛才開始緊張起來。他表示，上級開始要求執行發電機、海水淡化機等重要機具的狀況清點，並評估可以維持多久的戰備；而衛兵上哨從1人變成2人，彈匣也跟著裝上了實彈，至於平時消遣的排隊打電話時間也被禁止，若要通話需特別報備，且全程會有人在旁監聽。

由於當時部隊內的訊息是被管控的，因此儘管有預感有事情要發生，但仍無法知道確切發生了什麼事，只能從與上級長官的聊天中稍微探點虛實。他表示，在島上大家都貫徹「同島一命」的精神，因此難免也會萌生出「會不會最後就死在這？」的想法；不過，這樣的緊張感大概到6月左右就已明顯趨緩。

李坤城說，小金門是一個蠻特別的島嶼，島上的坑道特別多，住在洞裡的駐軍可能比住在建築物裡的還多，而他的單位也不例外；平時的生活日常大概就是上半天在坑道裡辦公，下午則到外面去操課，因此他也分享，長期住在坑道裡確實會讓人不太習慣，畢竟又濕、又悶、又陰暗。

民進黨立委李坤城接受專訪表示，96危機時連日常講電話都是管制嚴格的事；身處第一線坑道的他，在危機正式爆發前就有預感要出事了。（記者劉宇捷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法