台東富山海岸淨灘撿到超大「垃圾」 竟是勇鷹號墜機副翼殘骸

〔記者黃明堂、方瑋立／綜合報導〕今年2月15日空軍志航基地勇鷹高教機在台東都蘭鼻海域墜毀，飛行員彈跳獲救，部分機體也已打撈上岸。昨天有民眾在都蘭鼻南方附近富山海域淨灘時發現這架勇鷹的副翼殘骸，空軍已帶回。

對此，空軍司令部回應本報記者提問時表示，拾獲之殘骸將納入失事調查作業。

楊柳颱風過境後，台東海灘有不少垃圾，昨天下午台東縣政府委託工人在卑南鄉富山護魚區淨灘，工人在北方礁岩上發現長約2公尺，寬約50至60公分的合金結構，重量超過百公斤，上面寫著勿踏和小心操作字樣，研判應是颱風時被海流捲到礁岩上。軍方人員接獲通報後到場處理，經過查核初步證實是勇鷹高教機的機副翼殘骸。

張姓工作人員說，在淨灘時發現它，原以為是大型垃圾，但上面除了有合金結構，物料編號，還有不少字體，上面寫著「勿踏」、「複材結構小心操作物敲撞」等字樣，還有紅色塗裝和連結的管狀金屬，剛開始還以為是不是無人機，經比對網路上的勇鷹高教機照片才發現是戰機的副翼。

台東富山海灘淨灘發現的勇鷹號副翼殘骸。（民眾提供）

現場空軍人員查看後，初步證實是勇鷹高教機右側機翼後方的副翼，機翼保存完整，沒有刮痕或撞擊現象，可能是上個月楊柳颱風強大浪潮，把副翼捲上岸，越過前方大片礁岩，掉落在後方，目前已經運回志航基地由漢翔公司人員進行勘驗。

