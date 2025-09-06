自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

獨家》中國「武直十」直升機出現台海 接近加拿大、澳洲軍艦編隊

2025/09/06 13:03

加澳兩國軍艦位置。（軍事粉專TaiwanAdiz）加澳兩國軍艦位置。（軍事粉專TaiwanAdiz）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕根據軍事粉專TaiwanAdiz最新追蹤，加拿大皇家海軍哈利法克斯級護衛艦「魁北克號」（HMCS Ville de Québec, FFH 332）與澳洲皇家海軍荷巴特級防空驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane, DDG 41）編隊，沿台灣海峽中線以東北上，卻傳中國解放軍「武直十」武裝直升機現身該航線附近，引發高度關注。

武直十。（資料照，國防部提供）武直十。（資料照，國防部提供）

這支加澳聯合艦隊於9月2日上午9時30分自菲律賓蘇比克灣美軍基地啟航，沿台灣海峽中線以東謹慎航行，展現對國際航行自由的堅定支持。「魁北克號」搭載CH-148 Cyclone直升機與先進反潛系統，「布里斯本號」則配備神盾戰鬥系統，具備強大防空與反艦能力。然而，中國「武直十」的出現，顯示解放軍正密切監視此行動。「武直十」以其機動性與火力聞名，配備反坦克飛彈與火箭，可能意在展示軍事威懾。

中國「武直十」直升機接近軍艦路線。（軍事粉專TaiwanAdiz提供）中國「武直十」直升機接近軍艦路線。（軍事粉專TaiwanAdiz提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中