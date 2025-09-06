獨家》中國「武直十」直升機出現台海 接近加拿大、澳洲軍艦編隊

加澳兩國軍艦位置。（軍事粉專TaiwanAdiz）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕根據軍事粉專TaiwanAdiz最新追蹤，加拿大皇家海軍哈利法克斯級護衛艦「魁北克號」（HMCS Ville de Québec, FFH 332）與澳洲皇家海軍荷巴特級防空驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane, DDG 41）編隊，沿台灣海峽中線以東北上，卻傳中國解放軍「武直十」武裝直升機現身該航線附近，引發高度關注。

武直十。（資料照，國防部提供）

這支加澳聯合艦隊於9月2日上午9時30分自菲律賓蘇比克灣美軍基地啟航，沿台灣海峽中線以東謹慎航行，展現對國際航行自由的堅定支持。「魁北克號」搭載CH-148 Cyclone直升機與先進反潛系統，「布里斯本號」則配備神盾戰鬥系統，具備強大防空與反艦能力。然而，中國「武直十」的出現，顯示解放軍正密切監視此行動。「武直十」以其機動性與火力聞名，配備反坦克飛彈與火箭，可能意在展示軍事威懾。

中國「武直十」直升機接近軍艦路線。（軍事粉專TaiwanAdiz提供）

