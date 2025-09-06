自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

陸自接收首輛芬蘭AMV輪甲車 棄自研改外購 比雲豹還便宜

2025/09/06 14:09

日本陸上自衛隊昨日表示，日本向芬蘭購買的「下一代輪式裝甲車」首輛AMV-XP八輪甲車，已於2日從「日本製鋼所」（JSW）在北海道的室蘭工廠完成製造出廠。（圖取自X@JGSDF_pr）日本陸上自衛隊昨日表示，日本向芬蘭購買的「下一代輪式裝甲車」首輛AMV-XP八輪甲車，已於2日從「日本製鋼所」（JSW）在北海道的室蘭工廠完成製造出廠。（圖取自X@JGSDF_pr）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本陸上自衛隊昨日表示，日本向芬蘭購買的「下一代輪式裝甲車」首輛AMV-XP八輪甲車，已於2日從「日本製鋼所」（JSW）在北海道的室蘭工廠完成製造出廠。

陸自於社群平台X表示，陸自參謀長荒井正芳2日出席出場儀式，並表示首輛裝甲車將於本財年度開始部署。

根據日本防衛省近期公布的令和六年防衛預算資料顯示，陸上自衛隊將於籌獲28輛AMV-XP八輪甲車的預算約為200億日圓（約新台幣43.65億元），這款裝甲車將逐步接替「九六式」裝甲運兵車的任務，強化地面部隊的防護力與機動力。根據日方規劃，自衛隊籌獲AMV-XP八輪甲車的總數，將高達810輛。

日本陸上自衛隊為汰換「九六式」八輪甲車，因此自2019年起執行「下一代輪式裝甲車」計畫，當時共有芬蘭派崔亞的AMV-XP裝甲車、日本三菱重工的「機動裝甲車」，以及美國通用動力地面系統的（GDLS）的「LAV6.0」三個方案。考量整體性能與成本之後，日本防衛省去（2022）年拍板選定派崔亞公司的方案，該公司月前也與「日本製鋼所」（JSW）正式簽約，未來將於日本國內在地化量產約380輛新式甲車。

AMV-XP為派崔亞公司AMV八輪甲車的衍生產品之一，依據不同的任務需求酬載，該型車的全重約介於16至32噸之間，與我國「雲豹」在內的各國八輪甲車體積、噸位相當，且採取模組化設計的車體，可置換各型武裝。而其最大優勢便是物美價廉，每輛220萬美元的價格僅為瑞士Piranha食人魚系列440萬美元的二分之一、加拿大LAV系列300萬美元的七折價，甚至低於國造CM-34雲豹8輪甲車平均的250萬美元。

