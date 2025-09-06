自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

加拿大澳洲軍艦通過台海 中國武裝直升機海警船接近 國軍前往監控

2025/09/06 13:48

中國武直十直升機，現身台灣海峽上空。（Taiwan ADIZ提供）中國武直十直升機，現身台灣海峽上空。（Taiwan ADIZ提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣海峽今（6）日出現2艘外國軍艦，澳洲、加拿大籍軍艦在澎湖24海浬我國領海外不遠處公海無害通過，附近出現中國武直10直升機、海警船2204號、我國公務船也趕往現場，監控中國海警船的動向。

根據台灣區域安全通報，澳洲和加拿大2艘軍艦，今日通過台灣海峽，分別是澳洲皇家海軍驅逐艦「布里斯班號」和加拿大皇家海軍巡防艦「魁北克號」，由南往北航行中，最近距離澎湖以西約24海浬外。這支由加拿大與澳洲組成的聯合艦隊，係9月2日上午9時30分自菲律賓蘇比克灣美軍基地出發，選擇在台灣海峽中線以東航行。

正當加澳兩軍軍艦由南往北通過台灣海峽之際，中國海軍與海警在該海域有海空活動，從中國福建泉州出發的1架武直-10直升機接近澳洲軍艦的航行路徑進，高度5000多英呎，位於台海中線以西，後續還有1架武直-10直升機，接近台海中線。

另外，中國海警2204號艦艇在澎湖西南方海域航行，曾一度接近加澳2軍艦，同時間有另一艘身分不明的台灣方面公務船接近2204號艦。

中國海警2204。（民眾提供）中國海警2204。（民眾提供）

