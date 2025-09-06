自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

國軍領先南韓3個月 韓宣佈「50萬無人機操手」人人都要會

2025/09/06 14:47

南韓國防部長安圭伯表示，將開啟「50萬無人機戰士」計劃，確保每位穿制服的士兵都學會操作無人機。（圖取自X@ROK_MND）南韓國防部長安圭伯表示，將開啟「50萬無人機戰士」計劃，確保每位穿制服的士兵都學會操作無人機。（圖取自X@ROK_MND）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕陸軍司令呂坤修上將6月視導步兵旅無人機訓練規畫時指出，要將無人機訓練視為當前訓練要務之一，並將無人機操作技巧、維保等基礎訓練，全面普及至每位官兵，朝「人人都是無人機操作員」的訓練目標邁進。如今，南韓國防部也於4日宣佈「50萬無人機戰士」計劃，確保每位穿制服的士兵都學會操作無人機。

軍聞網站「Defence Blog」報導，南韓國防部長安圭伯表示，「我們必須加強軍隊的無人機作戰能力，透過培養50萬名無人機戰士，並為每一位退伍軍人奠定基礎，讓他們能夠為產業做出貢獻」。他還敦促軍隊「要在建構和振興國內無人機產業生態系統方面發揮主導作用」。

南韓國防部並表示，明年的國防預算已撥款205億韓圓（約新台幣4.5億）用於該項目。其中，190億韓圓（約新台幣4.17億）將用於採購1.1萬多架低成本、一次性無人機用於訓練。這些無人機採用國產零件製造，將分發給全軍，確保每個小隊至少配備一架用於訓練。

另外還將投資14億韓圓（約新台幣3079萬）用於培訓一群專業的無人機教練。該部計劃將軍事基地閒置的設施改造成無人機訓練區，確保士兵能夠在駐地內學習和練習飛行技能。

