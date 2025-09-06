加澳軍艦6日穿越台海 共軍稱「全程監控」

本月3日，一艘共軍艦艇（後）監控在南海參加軍演的加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」（前）。（法新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕近年來，多國海軍船艦經常行經台海，彰顯台海航行自由。《加拿大電視台》（CTV）5日報導，加國海軍巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville de Québec）和澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane）在台灣時間6日清晨進入台海。

據報導，在加澳軍艦穿越台海的前一天，中國軍方才指責加澳海軍在南海舉行演習，試圖挑起緊張局勢。加國國防部尚未確認此次行動，但加國聯合作戰司令部發言人表示，將從渥太華發表聲明。台灣方面則將等待加方或澳方正式宣布，才會做出回應。

請繼續往下閱讀...

CTV指出，「魁北克市號」本週稍早才在菲律賓附近海域執行任務，與菲律賓武裝部隊及澳洲、美國一起宣示航行自由。針對日前澳、加、菲在存有爭議的南海黃岩島外海進行聯合軍事演習，加國國防部聲明表示，該演習「以符合聯合國海洋法公約體現的國際法方式進行，並充分考慮到航行安全」。

CTV指出，本週稍早加國聯合作戰司令部發言人蕭特爾（Wyatt Shorter）以討論正在部署的艦艇航行計畫細節違反作戰安全規定為由，不願就加國巡防艦是否會進入台海發表評論，但以該艦的公開位置來看，穿越台海似乎「箭在弦上」。

蕭特爾當時表示，「魁北克市號」巡防艦正在執行地平線行動（Operation HORIZON），「這是加拿大武裝部隊為促進印太地區和平穩定，支持基於國際法的國際體系而採取的綜合軍事行動」。

據了解，加國皇家海軍巡防艦「蒙特婁號」（HMCS Montreal）今年稍早也曾穿越台海；加國國防部事後指出，那是一次「例行性」穿越，目的是彰顯加國維護印太地區「自由開放與包容」的承諾。

「魁北克市號」巡防艦4月部署至印太地區，艦上載有約240名船員和1架加拿大皇家空軍「旋風」（RCAF Cyclone）直升機。

《路透》6日報導，中共喉舌「環球時報」證實，加、澳軍艦穿越台海的消息，但強調共軍全程監視，「解放軍在整個航行過程中保持全程監視和監控，局勢完全在掌控之中」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法