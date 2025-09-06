軍備局500億無人機預算遭疑恐打水漂 國防部駁：依作戰需求規劃

國防部在今年8月的「國防線上」節目中，公布了5架新款無人機，而這些似乎就是軍備局日前公開徵求近5萬架，規格以甲、乙、丙、丁、戊稱呼的5型無人機「本尊」！（圖片擷取自《國防線上》影片／本報編輯）

〔記者方瑋立／台北報導〕軍備局無人機案遭質疑招標規格不符作戰需求，500億預算恐打水漂的說法，國防部今（6）日表示，國軍透過聯合情監偵手段，掌握敵軍威脅，並運用各型無人系統及兵、火力破敵；軍備局依作戰需求，公開籌購各式無人機，期秉國防自主原則，全面提升國防戰力。

軍備局針對5款無人機的最新招標規格，遭媒體質疑過度依據為國防部先前透過「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）所開發之機型，並以此作為500億元預算的詢標基礎，但這些型號設計偏向烏克蘭戰場情境，如平原與壕溝戰，而完全忽略台灣海峽獨有的防衛戰略優勢，包括運用台海特殊地形進行「多域拒止、韌性防衛」與遠程精準打擊。

該報導引述匿名人士說，由此招標規範可能導致三款無人機「落海打不到」、兩款無人機「來不及用上」，並使得500億預算打水漂，後續還可能需投入更多資源進行管理、訓練與維護，恐令國家陷入浪費公帑的困境。

國防部今天說，國軍依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，劃分不同作戰階段，運用各型無人系統、新興科技及精準武器等兵、火力、期達到逐次削弱敵能力與企圖的目標。相關規劃已納入聯合作戰計畫，部分媒體報導所述戰場景況，屬個人分析臆測，並非作需文件內容。

國防部指出，在採購作業方面，全案依政府採購法，規劃採「公開招標」、「最有利標評選」及「複數決標」等方式依法採購，目前尚屬徵求商情階段。軍備局將廣納各界建言，透過併列決標機制，建立多元供應商，要求於國內產製（組裝），以扶植國內無人機產業發展，絕無所謂「私下與廠商約定，分配預算」等情。

