台海危機》立委李坤城在小金門服役 感慨有實力才有資格談和平

台海飛彈危機爆發迄今已滿30周年，其中現任民進黨立委李坤城，當年就在台海最前線烈嶼服役。（記者劉宇捷攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕台海飛彈危機爆發迄今已滿30周年，其中現任民進黨立委李坤城，當年就在台海最前線烈嶼服役。他感嘆，當時長官曾多次教育官兵「只要守住烈嶼，中華民族就能安全」，讓他感覺到，真的只有強化自身防衛能力，有實力，才能有資格談和平。

今年為台海危機30周年，本報軍武頻道訪問在危機期間服役的國軍將領及官兵前輩，揭露當年不為人知的故事。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委李坤城曾於臉書PO出退伍令，顯示他曾在民國84年至86年間，服役於外號「烈嶼師」的陸軍第158師。回憶那段經歷，李坤城感嘆，當時身處一個封閉的小島上，不可能逃跑，投降可能也會死，所以其實大家都有做好同島一命的心理準備，不僅是政戰，各級長官的宣教都會指出，中華民國安危就全仰賴在烈嶼的官兵，那時真的有一股責任感扛在肩上，大家都覺得若成功守住烈嶼，中華民族就會安全。

李坤城說，特別是當時中國可能入侵的理由，竟是因為我們要進行總統選舉，這不僅莫名其妙，而且令人憤慨。這也讓他感覺到，真的只有有實力，才能有資格談和平。

所以他現在雖然不在國防外交委員會但仍然會關心國防議題，有時也會去國防外交委員會質詢。因為軍事對台灣人其實影響很大也很重要，如果沒有足夠的軍事實力，中國要來入侵是非常簡單的，因此台灣只有備戰才能止戰，有實力才能嚇阻，表明如果真要入侵，那會付出非常高的代價。

而李坤城不僅曾是美國國務院邀請國際領袖人才參訪計畫（IVLP）訪問學者，更擔任過綠色和平廣播電台主持人，以及民進黨發言人。在訪談過程中，都可以體會到他咬字清晰、音調緩慢而有力的廣播功力，以及侃侃而談、邏輯清楚的學者、發言人特質。其感性而有磁性的對話，或許也是當初李坤城出戰三重立委時，能獲得百位里長連署支持的關鍵要素之一。

除此之外，李坤城也熱愛戶外馬拉松運動，不僅參與全台各地馬拉松比賽，也曾多次到柏林、日本等海外征服馬拉松獎牌。他說，他接下的計畫，就是要把台灣離島的馬拉松都完成一次，他先前已完成過金門馬拉松，期間經過烈嶼時，當地街景風光都勾起他服役時的回憶。這也是退伍的官兵獨有的感慨。

