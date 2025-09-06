加澳軍艦聯合通過台海 國防部：嚴密掌握台海海空狀況

加拿大CTV電視網報導，加國海軍巡防艦「魁北克市號（HMCS Ville de Québec ）」與澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane）今（6）日清晨進入台灣海峽。（圖：MARINETRAFFIC）

〔記者方瑋立／台北報導〕加拿大CTV電視網報導，加國海軍巡防艦「魁北克市號（HMCS Ville de Québec ）」與澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane）今（6）日清晨進入台灣海峽。對此，國防部下午間接證實，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派適切海空兵力應處，確保台海安全穩定無虞。

CTV於當地時間5日傍晚報導，根據船舶自動識別系統（AIS）訊號，加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」與澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」在台灣時間6日清晨聯合進入台灣海峽。

據報導，「魁北克市號」本週稍早剛結束在菲律賓附近海域的任務，與菲國武裝部隊及澳洲、美國一起宣示航行自由，並於南海民主礁（菲律賓稱班拿獨淺灘Buhanginan ng Panatag）外海進行聯合軍事演習。加國國防部聲明表示，該演習「以符合聯合國海洋法公約體現的國際法方式進行，並充分考慮到航行安全」。

針對加澳軍艦通過台海，國防部下午回應本報詢問時表示，有關台灣海峽海空狀況，國防部運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派適切海空兵力應處，確保台海安全穩定無虞。

