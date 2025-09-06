自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

因應俄羅斯威脅!德國政府研擬採購歐洲戰機「颱風」、「金牛座」飛彈

2025/09/06 16:53

〔編譯林家宇／綜合報導〕2022年2月烏俄戰爭爆發後，德國等歐洲國家加大國防投資與開支，以應對未來潛在俄羅斯威脅。「路透」掌握文件顯示，柏林政府打算年底前向國會尋求81件國防計畫核准，包括採購戰鬥機及飛彈現代化等項目。

報導指出，由於德國政府擬訂的國防計畫開銷，遠超出2500萬歐元（約9億台幣）門檻，因此需要獲得國會預算委員會審核通過。項目含第五批次採購的歐洲戰鬥機「颱風」，以及現代化「金牛座」（Taurus）巡弋飛彈系統，包括建立次世代金牛座NEO產線。

路透去年報導提及，國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）有意研發金牛座的先進改良版本並採購600枚。德軍軍火庫目前擁有的600枚現代版本金牛座可打擊500公里外目標，主要由龍捲風戰鬥機、F-15和F/A-18大黃蜂戰鬥機裝備。這款由軍火商「歐洲飛彈集團」（MBDA）生產的武器，用於摧毀設置在敵人防線後方的高價值目標，例如指揮掩體、彈藥和燃料儲存點及機場、橋梁等。

其他主要項目還有取得愛國者和IRIS-T SLM飛彈防空系統、美洲獅步兵戰車、拳師裝甲車和以色列生產的「蒼鷺」TP無人機。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中