因應俄羅斯威脅!德國政府研擬採購歐洲戰機「颱風」、「金牛座」飛彈

〔編譯林家宇／綜合報導〕2022年2月烏俄戰爭爆發後，德國等歐洲國家加大國防投資與開支，以應對未來潛在俄羅斯威脅。「路透」掌握文件顯示，柏林政府打算年底前向國會尋求81件國防計畫核准，包括採購戰鬥機及飛彈現代化等項目。

報導指出，由於德國政府擬訂的國防計畫開銷，遠超出2500萬歐元（約9億台幣）門檻，因此需要獲得國會預算委員會審核通過。項目含第五批次採購的歐洲戰鬥機「颱風」，以及現代化「金牛座」（Taurus）巡弋飛彈系統，包括建立次世代金牛座NEO產線。

路透去年報導提及，國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）有意研發金牛座的先進改良版本並採購600枚。德軍軍火庫目前擁有的600枚現代版本金牛座可打擊500公里外目標，主要由龍捲風戰鬥機、F-15和F/A-18大黃蜂戰鬥機裝備。這款由軍火商「歐洲飛彈集團」（MBDA）生產的武器，用於摧毀設置在敵人防線後方的高價值目標，例如指揮掩體、彈藥和燃料儲存點及機場、橋梁等。

其他主要項目還有取得愛國者和IRIS-T SLM飛彈防空系統、美洲獅步兵戰車、拳師裝甲車和以色列生產的「蒼鷺」TP無人機。

