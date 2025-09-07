自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

「放砲兄弟檔」戰力強 蘭指部混砲營105砲射擊保家衛國

2025/09/07 09:25

陸軍蘭陽地區指揮部混砲營基地鑑測，日前模擬陣地遭敵破壞，在彰化北岸陣地進行基地鑑測，依序投入火砲快速轉移、陣地佔領、105榴彈砲實彈射擊等項目。（圖：取自青年日報）陸軍蘭陽地區指揮部混砲營基地鑑測，日前模擬陣地遭敵破壞，在彰化北岸陣地進行基地鑑測，依序投入火砲快速轉移、陣地佔領、105榴彈砲實彈射擊等項目。（圖：取自青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍蘭陽地區指揮部混砲營基地鑑測，日前模擬陣地遭敵破壞，在彰化北岸陣地進行基地鑑測，依序投入火砲快速轉移、陣地佔領、105榴彈砲實彈射擊等項目，期透過實戰化訓練，提升臨戰應變效能。巧的是，混砲營的砲二連有對兄弟檔，哥哥是砲2連副砲長林煌庭中士丶弟弟為砲2連野戰砲兵林煌軒上兵，二人齊心協力，發揮戰力共同守護家園。

國軍地面部隊主要牽引式火砲，包括陸軍使用的155公厘榴彈砲、供常備與後備部隊操作的105公厘榴彈砲，還有少量的155公厘加農砲，以及數量不明的203公厘榴彈砲。供常備、後備部隊使用的63甲式105公厘牽引式榴彈砲，仿造美國M101榴彈砲而來，最大射程將近12公里，每分鐘最大射速為4發，操作編制人數為8人。

陸軍蘭陽地區指揮部混砲營的砲二連有對兄弟檔，哥哥是砲2連副砲長林煌庭中士。（圖：取自青年日報）陸軍蘭陽地區指揮部混砲營的砲二連有對兄弟檔，哥哥是砲2連副砲長林煌庭中士。（圖：取自青年日報）

軍媒青年日報今天報導指出，砲2連副砲長林煌庭中士表示，他接任副砲長後，開始接觸火砲射向調整、陣地構工等專業戰技，起初不免生疏，但除了把握時間練習，也向資深同袍請益，才能駕輕就熟完成每次的測驗，未來也將與砲長攜手帶領砲班完程射擊任務，對守疆衛土感到信心十足。

林煌庭表示，演練結合想定，以「實兵、實彈」進行，有助達成實戰化訓練成效；除了資淺人員能快速熟稔各項操作流程，資深幹部也可藉由指導過程，強化領導統御能力與表達技巧，達到實務經驗傳承，是訓練過程相當重要一環。

砲2連野戰砲兵林煌軒上兵指出，無論挖駐鋤坑，或是校正火砲諸元，必須由每位砲手相互合作才能完成，任務中他能深刻體會團隊精神重要。此外，能與哥哥在同一營區工作，心中多了一分安心感，即使面對挑戰，也能彼此攜手克服，這樣的軍旅經歷，讓他倍感珍惜。

弟為砲2連野戰砲兵林煌軒上兵。（圖：取自青年日報）弟為砲2連野戰砲兵林煌軒上兵。（圖：取自青年日報）

