川普擬重新解釋38年前條約規範 解禁對外出售重型攻擊無人機

美國官員與知情人士透露，川普打算單方面重新解釋已38年歷史的《飛彈科技管制建制》協議（MTCR），使得向外國出售MQ-9「死神」無人機與其他先進軍用無人機成為可能。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普展開第二任期後，在各項政策上打破舊制，美國官員與知情人士透露，川普打算單方面重新解釋已38年歷史的《飛彈科技管制建制》協議（MTCR），使得向外國出售MQ-9「死神」無人機與其他先進軍用無人機成為可能，首先受惠國家可能是曾向美國提出購買逾百架MQ-9需求的沙烏地阿拉伯。

根據《路透》報導，美國官員透露，川普政府打算將遠程重型無人機歸類於類似F-16的飛機，而非「飛彈系統」，而新的政策將會允許通用原子公司、克拉托國防公司（Kratos Defense & Security）以及安杜里爾（Anduril）等生產大型無人機公司，其產品被國務院視為外軍售。美國官員表示，此措施將會是美國對外軍售計畫進行重大審查的第一步。

MTCR協議是一個非正式的多邊出口管制制度，建立於建立於1987年4月，目標是規範與管制參與國的飛彈技術輸出與擴散。規範核心在於限制大推力飛彈及其技術的擴散，針對「能將500公斤以上彈頭投送到300公里外的飛彈」，對此型飛彈出口行為設下嚴格限制，並依照上述飛彈標準劃分為兩類品項。第一類品項是直接用於上述標準的飛彈零件與技術，第二類品項則為可轉為飛彈的「兩用軍備」及技術。第二類品項標準較寬鬆，並涉及遠程無人機技術。

報導指出，MTCR設立目的是為了限制可攜帶大規模毀滅性武器的遠程飛彈，規範此類武器的銷售行為，雖然無人機是在協議出現多年後才出現在軍武市場，但因為無人機能長距離飛行並攜帶武器，因此也被納入MTCR規範之中。目前MTCR規範，許多軍用無人機都受到限制，除非出售方能提出有力的安全規範，購買方也必須同意在嚴格遵守國際法的前提下使用武器。

目前美國的無人機製造商正面臨海外廠商的激烈競爭，包括中國、以色列及土耳其等，中國和以色列都不是MTCR的簽署國，因此在中東市場取得銷售優勢，土耳其雖然在1997年加入MTCR，但由於土耳其的拜拉克塔TB2無人機航程較短、重量較輕，依照規定屬於與MQ-9等大型無人機不同的規範標準。

美國官員表示，新準則將允許美國「成為首要的無人機供應國」，而不是將國際市場拱手讓給土耳其和中國，對外軍售計劃改革預計在今年底前推出，川普政府正在準備公布流程。報導指出，這項新準則的變更時機，正好有利於研發大型先進噴射引擎無人機的製造商，他們正在研發能與有人戰機並肩作戰、充當僚機的新一代無人機，此項目極具前景。

未來若川普政府重新解釋MTCR規範後，首批可能的大型無人機對外銷售案很有可能就是沙烏地阿拉伯，白宮預計將此舉包裝為川普計畫的一部分，目的在於創造就業機會、降低美國貿易逆差。

