14套火山布雷系統明年全數運交台灣 具備定時引爆、自毀智慧化功能

我國向美採購14套「火山」機動布雷系統，確定會在明年（115年）全數運交到台灣。（圖取自美國陸軍官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國採購14套「火山」機動布雷系統，一度引發爭議與討論，裝備運交台灣的期程也曾有所調整，根據國防部送交立法院的115年度國防部預算書指出，這14套機動布雷系統，將會按照期程於明年（115年）全數運交到台灣，116至118年度則會持續獲得各項附屬裝備。

美軍在援助烏克蘭的各項軍事裝備中，就包括「火山」機動布雷系統在內，用以阻擋丶延緩俄軍部隊攻擊的速度與節奏。對於國內部分人士擔憂機動布雷之後，可能會發生民眾誤觸造成死傷的問題，陸軍強調系統所搭載之地雷具備定時引爆、自毀的智慧化功能，可有效避免誤傷友軍、民人等無謂戰損。

美軍在援助烏克蘭的各項軍事裝備中，就包括「火山」機動布雷系統在內，用以阻擋丶延緩俄軍部隊攻擊的速度與節奏。圖為美國陸軍第一師所屬M139「火山」機動布雷系統，2019年於波蘭進行系統性能演示。（美軍DVIDS網站）

陸軍共編列新台幣48億9847萬6千元，採購14套「陸上機動布雷系統」，全案將於118年底前執行完畢。陸軍在接收這批裝備之後，交由北中南軍團的工兵群使用，並會透過雷區布設，協助守備、主戰部隊遲滯敵軍進犯，創造戰場有利態勢。

據了解，各軍團工兵群現已結合聯兵旅的機步營官兵，成立以任務編組型態的「機動阻絕隊」，可因應作戰緊急任務在適地區丶道路丶橋樑進行機動阻絕設施的設置及布雷，未來在「火山」陸上機動布雷系統服役後，可使得工兵群的作戰任務更具有彈性，「機動阻絕隊」是否由任務編組調整為常態編組，軍團工兵群的組織編裝調整也將是考慮方案之一。

火山布雷系統除了車載型，亦可經由黑鷹直升機加掛布雷模組後，自空中實施布雷作業。圖為美國陸軍第25步兵師第25航空作戰旅同型機，2020年在夏威夷實施該系統布雷訓練。（美軍DVIDS網站）

