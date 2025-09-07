時機敏感！南韓K2戰車獲以色列「神盾」 加裝反飛彈金鐘罩

南韓陸軍的K2主力戰車在一次與美國的聯合渡河演習中越過浮橋。根據最新協議，這款被譽為「黑豹」的先進戰車，將首度整合以色列製的「戰利品」主動防護系統，以因應反戰車飛彈的威脅。（美聯社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《Defense News》報導，以色列拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）與南韓現代樂鐵公司（Hyundai Rotem）4日共同宣布，雙方已達成協議，將合作在南韓K2主力戰車（MBT）及其未來平台上，進行以色列「戰利品」（Trophy）主動防護系統的整合、生產與支援。

值得注意的是，這項以色列與南韓的合作協議，是在波蘭凱爾采（Kielce）舉行的MSPO 2025國防展上簽署的。而簽約的前一天，中國才剛舉行了盛大閱兵，且中、俄、北韓三國領導人正在舉行三方峰會。在此敏感時機宣布此項合作，其地緣政治信號不言而喻。

兩家公司在聯合聲明中指出，此舉標誌著南韓的K2「黑豹」戰車將首次配備主動防護系統（Active Protection System, APS）。「戰利品」系統能有效偵測、攔截來襲的反戰車飛彈與火箭彈，為戰車提供一層猶如「金鐘罩」的防護。協議也明確包含了南韓為波蘭生產的K2PL版本，此前波蘭已與南韓簽訂了180輛K2戰車的採購合約。

北約唯一認證的頂級防護

「戰利品」系統被其製造商稱為「北約唯一完全整合並經過實戰部署的主動防護系統」，其性能備受肯定。目前預計或已經搭載該系統的，皆為全球頂級的裝甲載具，包含了美國的M1「艾布蘭」（Abrams）主力戰車、以色列的「梅卡瓦」（Merkava）戰車與「雌虎」（Namer）裝甲運兵車、英國的「挑戰者」（Challenger）戰車，以及德國的「豹2」（Leopard 2）戰車。

