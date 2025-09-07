美參院軍委會主席嚴厲警告：台灣若失守 美國太平洋防線將全面瓦解

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）與軍委會「戰略武力」小組主席費雪（Deb Fischer）8月29日至30日訪台。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕甫結束訪台行程的美國聯邦參議院軍事委員會主席、共和黨籍重量級參議員韋克爾（Roger Wicker），返美後在其官方網站發表專文，以極其嚴厲的措辭闡述台灣的戰略重要性。他直言，台灣對美國國家安全與全球經濟至關重要，一旦遭中國征服，不僅全球經濟將陷入蕭條，美國賴以抵禦中國威脅的太平洋防線更將全面瓦解。

韋克爾在文章中寫道，他此次是以參議院軍委會主席的身份訪問台灣，凸顯了台灣在美國國家防禦中的核心角色。他警告，若中國攻擊台灣而美國未能挺身協防，將嚴重動搖日本、南韓等盟邦對美國安全承諾的信心。

韋克爾強調，屆時美軍或將被迫向東撤退至關島或夏威夷，使美國本土直接暴露於風險之中。他寫道，「一個自由的台灣，有助於安撫太平洋的自由國家，並有助於支持駐紮在那裡的美軍。」

韋克爾同時從經濟層面分析，指出台灣生產了全球絕大多數的半導體晶片，這些晶片是電腦、手機、汽車乃至美軍武器系統不可或缺的核心。他警告，若中國國家主席習近平奪取了這些半導體工廠，他將能「挾持全球經濟」，並對高度依賴晶片的美國產業與就業市場造成重大衝擊。

提升合作層級 倡議美台聯合生產武器

訪台期間，韋克爾會晤了台灣總統賴清德、副總統蕭美琴及國防部長等國安高層，傳達了美國國會對台的長期友誼。他在官網文章中重申，美國應當延續《台灣關係法》的承諾，協助台灣取得自我防衛所需物資。韋克爾更樂觀地表示，他對擴大美台聯合武器生產的前景充滿信心，認為此舉不僅能嘉惠雙方經濟，更是捍衛「我們美國人所珍視的價值」——自決權的具體實踐。

