獨家》軍方建案增購美製2款攻擊型無人機 數量預估約千架以上

首批Altius-600M攻擊型無人機已在8月4日交運給我國陸軍，美國Anduril公司創辦人拉奇（Palmer Luckey）致贈國防部長顧立雄這款無人機模型。（國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國出售685架「彈簧刀300」（Switchblade 300）人員殺傷無人機，以及291架「Altius 600M-V」反裝甲無人機，合計976架，已陸續交運抵台，軍方人士今天透露，國防部評估相關攻擊型無人機的數量仍然不足，因此已另行建案規劃第二階段裝備購置，以利快速提升國軍戰力。

軍方採購美製2款攻擊型無人機的計畫，是以「獵鴞專案」為代號，軍方人士證實，目前已啟動「獵鴞專案第二階段」購案的相關作業，在「彈簧刀300」人員殺傷無人機，以及「Altius 600M-V」反裝甲無人機的基礎之上，爭取向美國採購威力更強大丶航程更遠的攻擊型無人機，或是就現有美製兩款攻擊型無人機進行增購，數量會在800架至1200架之間。

國防部長顧立雄在今年8月曾說，未來也不排除按照聯合戰力規劃及國家財政裕度，適時籌獲Altius-700系列的升級版。

「獵鴞專案」原本的總金額是115億3640萬4千元，這個金額是依據美方報價之後，國防部向立院提報的數額，但沒想到美方報價出了大烏龍，真正的報價加計國內配合款之後，下修到57.8億元，也因此有著57億餘萬元的價格落差，軍方原本想將這個價差的金額，直接向美方增購攻擊型無人機，但遭到立法院的反對，要求先將價差金額繳回國庫，軍方另提增購案。

軍方人士今天證實表示，已依美方新的發價書金額及依規定比例之作業編列預算，多餘款項已全數繳回國庫，另為符國軍作戰實際需求，另行建案辦理「獵鴞二階段裝備購置」，以利快速提升國軍戰力。

至於「獵鴞二階段裝備購置」的金額，是用原本價差那個57億餘萬元，還是會有更多額度？以及這筆計畫經費是否會編在即將推出的防衛靭性特別條例及預算草案之內，軍方人士對此則不予置評。

軍方人士今天透露，國防部評估向美國採購攻擊型無人機的數量仍然不足，因此已另行建案規劃第二階段裝備購置，以利快速提升國軍戰力。圖為美國海軍操作的「彈簧刀300」攻擊無人機。（美軍DVIDS網站）

