軍情動態 > 台海軍情

美軍220億「鋼鐵人頭盔」計畫失敗！微軟出局 Anduril與神秘新創入選

2025/09/07 12:08

圖為2023年由美國陸軍第10山地師官兵進行測試的「整合視覺擴增系統」（IVAS）戰術套件。（美軍DVIDS網站）圖為2023年由美國陸軍第10山地師官兵進行測試的「整合視覺擴增系統」（IVAS）戰術套件。（美軍DVIDS網站）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Breaking Defense》獨家報導，美國陸軍已為其問題叢生的「整合視覺擴增系統」（IVAS）計畫選定了新的競爭者，此舉意味著原合約商微軟在其價值高達220億美元（約新台幣6739億）的硬體合約中，已被正式汰除。新的競爭者分別是國防獨角獸安杜里爾（Anduril）與Meta組成的團隊，以及一家由前微軟IVAS計畫主管領軍的神秘新創公司「瑞維特」（Rivet）。

美國陸軍於2018年選定微軟商用的HoloLens 2，旨在為士兵打造一款集作戰、夜視與虛擬訓練於一體的混合實境抬頭顯示器。然而，這款被寄予厚望的設備卻飽受問題困擾，從引發士兵產生噁心、視覺不適等「虛擬實境暈眩症」（cyber sickness），到軟體故障頻傳。在經歷了多年的走走停停與重新設計後，陸軍於今年稍早決定重啟硬體競標，並將計畫更名為「單兵任務指揮系統」（SBMC）。

新的競標上演了一場矽谷對決。一方是由Oculus創辦人拉奇（Palmer Luckey）創立的Anduril，與其老東家Meta組成的巨頭團隊。另一方則是剛成立不久、由數據巨頭帕蘭泰爾（Palantir）部分資助的新創公司瑞維特。極具戲劇性的是，瑞維特的執行長馬拉（David Marra），正是先前負責微軟IVAS計畫的團隊主管。

原型衝刺與軟體整合的未來

馬拉證實，瑞維特已簽署一份價值1.95億美元（約新台幣59.7億）的合約，將在18個月的快速原型衝刺中，生產470套「接近量產」的設備供陸軍測試。他強調，其設計能讓士兵在整個任務期間舒適佩戴。另一方面，雖然微軟失去了硬體合約，但Anduril已於今年四月，正式接管了原IVAS計畫數十億美元的生產合約，但其任務將聚焦於數據架構與軟體功能的開發，而非提供新硬體。

