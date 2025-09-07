美陸戰隊沖繩戰術里程碑！首度演練「無繫繩」無人機與自主地面救護

美國陸戰隊員於沖繩基地，進行「天空探索X2D」（Skydio X2D）無人機的飛行訓練。此次演練為陸戰隊首次在該基地進行無繫繩自由飛行，旨在普及無人機操作技能並提升作戰能力。（圖：美國陸戰隊）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Army Recognition》報導，美國陸戰隊第4團於今年8月11日至22日，在日本沖繩的史瓦布營（Camp Schwab）達成了一項重要的戰術里程碑。陸戰隊員首次在該基地上空，操作了無繫繩的小型無人機系統（sUAS）進行訓練，同時更首次將自主地面機器人納入傷患後送的戰術流程中。

此次空中演練的核心裝備是「天空探索X2D」（Skydio X2D）小型無人機系統。在沖繩的陸戰隊設施上空進行無繫繩（untethered）飛行，代表著一種作戰能力的實質性轉變，擺脫了傳統纜線在供電與數據傳輸上的限制，賦予了無人機真正的戰術靈活性。訓練計畫負責人衛龐德上尉（Capt. Wesley Pond）表示，課程旨在擴大具備無人機操作資格的人員庫，以利未來在各種任務中，提升基層單位的無人系統整合能力。

請繼續往下閱讀...

除了空中單位，本次演練的另一大亮點是自主無人地面載具（A-UGV）的應用。陸戰隊員與醫官首次協同操作「任務大師」（Mission Master）平台，進行實驗性的自主傷患後送（CASEVAC）任務。在模擬情境中，「任務大師」負責進入高風險區域，將模擬傷患運送至友軍後方，使醫護人員能在載具移動過程中，就對傷患進行救治，此系統大幅減少了人員暴露風險，同時讓醫官能更專注於治療而非運輸。

制度化整合：從單次演練到常態戰力

第4團指揮官巴克利上校（Colonel Richard Barclay）總結道，此次訓練展現了部隊「為戰而訓、訓即作戰」的決心，不僅是為未來衝突做準備，更是為了維持在當前環境下的作戰優勢。他強調，這次在沖繩的演練，是一個更大規模的持續訓練與優化過程的開端，標誌著陸戰隊正致力於將無人系統的角色，從單次展示擴展為部隊作戰準則與實踐中的常態能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法