軍武圖輯》磐石軍艦同時為2艘軍艦海上整補 隨時注意海象及間距安全

磐石軍艦為武昌與鄭和軍艦進行併航整補作業。（圖：軍聞社）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍艦隊編組出海執行長天數任務時，最重要的就是維持油料及其他裝備的後勤整補，因此必須仰賴高速油彈補給艦，才能維持各艦的戰力不受影響，由磐石丶武昌丶鄭和軍艦組成的海軍114年敦睦遠航訓練支隊，在長達萬餘浬的航程中，平均三到五天就要一次海上整補作業，更要隨時注意海象及艦船之間的間距安全，一旦遇到緊急狀況時，就是考驗各艦官兵專能力的時候。

海軍114年敦睦遠航訓練任務期間，國防部軍聞社派有記者隨艦全程採訪，同時紀錄下敦睦遠航任務的精實與辛苦的一面，而磐石軍艦為任務軍艦進行單舷整補（由磐石軍艦對一艘任務軍艦），或是困難度更高的雙舷整補（由磐石軍艦同時為二艘任務艦進行整補），外界難得一見的畫面，全由軍聞社拍攝下來。

敦睦艦隊執行任務時，海上整補平均每三至五日實施一次。（圖：軍聞社）

軍聞社今天報導指出，海上整補平均每三至五日實施一次，過程中，受補艦須調整俥速、保持航向，快速靠近磐石軍艦並維持併航，雙艦距離僅數十公尺，需在洋面風浪與船身搖晃中，穩定建立高線纜索，並吊掛油管進行輸油。

輸油前，首先由整補艦發射纜繩至受補艦，並將聲力電話線傳遞至受油艦完成通信構聯，再將油管高線引纜拉至受油艦，當輸油管探針頭與受油器順利接合後，正式啟動整補程序。此時，艦上操作人員全程緊盯絞機張力與油壓數值，維持油管穩定壓力，避免因壓力異常引發漏油等危安狀況。

加油過程需緊盯兩艦間距。（圖：軍聞社）

軍聞社報導表示 整補期間，除了需要整補站官兵確保輸油管高線作業外，艦長與駕駛臺人員需緊密監控風浪變化，透過聲力電話、通信旗與信號板相互協調，展現整體艦隊操縱協調能力。完成整補後，補給艦以廣播播放樂曲，向受補艦致意「艦運昌隆」，官兵站上甲板揮手致意，傳遞的不只是情誼，更是彼此共同完成遠航任務的信任與決心。

值得一提的是，為提升整補速度，海上加油時常以雙舷加油方式，同時為兩艘受補艦進行輸油，展現艦艇之間高度協調與專業能力，更證明海軍整體後勤補給量能。

官兵透過聲力電話、通信旗與信號板相互協調，展現整體艦隊操縱協調能力。（圖：軍聞社）

「操演時最關鍵的，就是兩艦的間距不能超過作業限制。」磐石軍艦帆纜士官長陳士官長表示，若兩艦間距過近或過遠，不僅會造成鎖具脫離，還可能損傷整補裝備，甚至危及人員安全。他分享，加油過程曾遇到天候突變，海象突然惡化，兩艦晃動劇烈，間距一度縮短，駕駛台下令立即停止輸油、加速脫離，凸顯海上加油困難與風險，同時也驗證官兵緊急處置能力與作為。

此外，在遠航加油過程中，官校學生也親身參與加油部位作業，陳士官長表示，透過船上官兵講解流程，再由官兵示範，最後讓學生實作，希望藉由這些實地體驗，讓他們未來任官後更瞭解操演風險，做好安全監督之責。

艦上操作人員全程緊盯絞機張力與油壓數值，維持油管穩定壓力。（圖：軍聞社）

加油過程讓官校學生實際操作。（圖：軍聞社）

