俄烏戰爭成「沙漏對決」！華爾街日報： 普廷豪賭烏克蘭軍隊先崩潰

一名烏克蘭士兵在頓內茨克（Donetsk）地區的戰壕中。根據《華爾街日報》分析，俄烏戰爭已成一場殘酷的「沙漏對決」，烏克蘭正因兵力嚴重損耗而承受巨大壓力，前線的重擔不成比例地落在這些經驗豐富、卻日漸疲憊的士兵肩上。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華爾街日報》的最新分析，烏克蘭戰爭已演變為一場兩個「沙漏」之間的殘酷競賽：一個沙漏計量著烏克蘭捉襟見肘的軍隊還能支撐多久，另一個則計量著俄羅斯的經濟還能在不危及普廷政權穩定的情況下，持續支撐這場侵略多久。而普廷，正在豪賭烏克蘭的沙漏會先流光。

報導指出，這正是俄羅斯總統數月來，持續迴避美國總統川普所提出、以領土妥協換取停火提議的根本原因。克里姆林宮堅持其「極限主義要求」，意圖將烏克蘭徹底附庸化，並改變歐洲的權力平衡。許多分析家認為，除非歐美能找到有效縮短俄羅斯經濟沙漏的方法，否則以目前的趨勢來看，普廷可能會贏得這場賭局。

儘管西方祭出制裁，但俄羅斯經濟在大量軍事開支的刺激下，展現出驚人韌性。柏林卡內基俄羅斯歐亞中心主任加布耶夫（Alexander Gabuev）評估，俄國經濟還能支撐至少18到24個月的戰事，才會出現嚴重問題。相較之下，烏克蘭的軍隊正因無情的兵力損耗而承受巨大壓力。報導指出，烏克蘭不平等的徵兵制度，已將動員重擔不成比例地壓在貧困農村地區的中年男性身上。

「農夫上戰場，律師在夜店」

「社會不平等是步兵危機背後的主要問題，」烏克蘭總統旅「布拉瓦」無人機部隊指揮官伊格納圖哈（Serhiy Ignatukha）直言，「徵兵辦公室把農夫從他的拖拉機上帶走，卻沒有把律師從他的辦公室裡帶走。」

許多前線官兵對於基輔等大城市酒吧夜店中，仍有大量體格健全的男性感到沮喪。此外，僵化的蘇聯式軍事指揮，也造成了不必要的損失，侵蝕了公民的信任與參軍意願。

然而，正如烏軍第47機械化旅營長希爾辛上尉（Capt. Oleksandr Shyrshyn）所言，烏克蘭最深厚的資源是「我們的求生意志，這幫助我們以非標準的方式行動，在無路之處，找到出路。」

