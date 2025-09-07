空軍石礁9/8起實彈演訓 海上「紅色大氣球」標靶離奇失蹤

空軍石礁靶場實彈射擊，原本改射海面氣球，不料卻「離奇」失蹤。（民眾提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖石礁是台灣西部唯一空軍實彈演練靶場，今年下半年實彈投射訓練，即將在9月8日展開至9月19日止，由於以往投彈威力過大，常造成震波，影響鄰近花嶼屋舍結構，因此空軍今年在周遭海域佈放大型紅色氣球當成標靶，不料卻在演訓前夕「離奇」失蹤。

空軍石礁實彈炸射，爆炸波會影響花嶼屋舍結構。（記者劉禹慶攝）

空軍公告今年下半年石礁靶場演訓啟程，正式日實彈射擊9月8日、9日、10日、11日、12日，預備日實彈射擊15日、16日、17日、18日、19日，每日上午7時至下午5時30分，請作業船隻、漁民切勿進入管制區內，以免造成自身安全，敬請配合。

石礁靶場海域危險區域涵蓋範圍以北緯23度18分18秒、東經119度22分40秒為中心，東面2.6浬為半徑、西面6.5浬為半徑所含範圍。

由於以往石礁實彈射擊，往往爆炸波會影響花嶼房舍結構，因此今年空軍原佈放海上氣球當標靶，改為投射氣球、減緩海底震波傳遞，不料卻傳出「離奇」失蹤，由於氣球體積龐大，不太可能遭人偷走，初步研判是「消氣」沉入海底，將待空軍進一步調查，釐清相關原因。

