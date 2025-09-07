俄發動開戰以來最大空襲！逾800無人機狂轟 烏克蘭政府總部遭擊中

烏克蘭位於基輔的政府總部大樓，在週日（7日）遭俄羅斯空襲後起火，竄出濃煙。此次攻擊是俄羅斯自開戰以來發動的最大規模空中攻勢，也是烏克蘭的權力心臟首次在戰爭中遭直接打擊。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯於週日（7日）凌晨，對烏克蘭發動了自戰爭爆發以來最大規模的空中攻擊，動用了超過800架無人機與誘餌，對首都基輔及全國多地進行狂轟濫炸。在此次攻擊中，烏克蘭的政治心臟——位於基輔市中心的政府總部大樓，首次遭到直接打擊，屋頂燃起熊熊大火，攻擊造成包含一名嬰兒在內的至少兩人死亡。

圖為一架伊朗製的「見證者」（Shahed）自殺式無人機。在7日的攻擊中，俄羅斯動用了創紀錄的逾800架無人機與誘餌，對烏克蘭首都基輔等地發動了開戰以來最大規模的空襲。（美聯社）

烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）向美聯社證實，週日的攻擊是開戰以來最大規模的俄羅斯無人機攻擊。空軍在聲明中指出，俄軍總計動用了805架無人機與誘餌，以及13枚各型飛彈。儘管烏軍宣稱攔截了絕大多數的無人機，但此次攻擊仍創下一個危險的先例：俄軍首次將攻擊目標對準了基輔市中心的政府核心建物。

總理證實「權力心臟」遇襲

法新社記者目擊，烏克蘭部長內閣大樓的屋頂竄出火舌與濃煙，消防直升機在空中灑水灌救。烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）在Telegram上證實：「由於敵人的攻擊，屋頂與樓上幾層樓都已受損。」她痛批：「我們能重建大樓，但我們無法帶回逝去的生命。」基輔市長克里契科（Vitallii Klitschko）也表示，多棟住宅大樓遭無人機殘骸擊中。

此次攻擊造成了慘重的平民傷亡。基輔市府官員表示，救難人員從瓦礫堆中，挖出一名年僅一歲的罹難幼童。在俄羅斯此次將攻擊行動急劇升級之際，國際社會的外交努力仍在持續。數個歐洲國家日前才剛承諾，將在戰爭結束後，向烏克蘭派遣一支「再保證部隊」。而美國總統川普近幾週也試圖斡旋和平協議，但至今進展甚微。這場已持續三年半的戰爭，是二戰以來歐洲最血腥的衝突。

