司法追回劉冠軍侵占款項已達1.95億元 投敵罪仍在通緝時效

涉貪劉冠軍之妻孟慶華位於北市的別墅，經台北分署於2024年7月第三度拍賣，以4217萬餘元拍定。（台北分署提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕前國家安全局總務室出納組上校組長劉冠軍以挪用公款辦理定存等方式，侵占1.9億元公款孳息，劉則於2000年偷渡出境，先前傳出人還在中國，人身安全問題不明。政府人士今天指出，司法單位追回劉冠軍的侵占犯罪所得款項，已有1.95億元追查成功後繳回國庫，另外，劉冠軍涉及的投敵罪，因為在進行當中，仍在司法單位通緝時效內。

劉冠軍過去曾任國安局前上校出納組長，並且職掌「奉天專案」等秘密經費，但他利用職權挪用公款辦理定存等方式，侵占1.9億元公款孳息，並在2000年間害怕東窗發，利用政黨輪替之際偷渡出境，司法單位接獲通報後，隨即凍結劉冠軍金融機構帳戶裡的資金以及集保帳戶內的股票，劉冠軍夫妻名下在北市木柵的一處房產也被查封。

士林地檢署運用刑法沒收新制規定提出聲請，由士林地院裁准沒收劉的未扣案犯罪所得。這些金額包括劉名下台積電、聯電、華邦電、云辰等4檔上市（櫃）股票，以及這些股票的股息、股利，還有士檢先前已查扣的存款1257萬98元，合計成功追徵1億5338萬977元。

在房產部分，行政執行署台北分署在2024年7月舉辦「123聯合拍賣會」，第三度拍賣涉貪國安局前上校出納組長劉冠軍之妻、孟慶華名下位於台北市文山區別墅，最後順利以4217萬5000元拍定，相較底價多出487萬5000元。

前國家安全局總務室出納組上校組長劉冠軍以挪用公款辦理定存等方式，侵占1.9億元公款孳息，劉則於2000年偷渡出境，先前傳出人還在中國，人身安全問題不明。

