俄羅斯夜襲基輔 無人機數量創新高＋首度攻擊政府大樓

烏克蘭軍方7日擊落1枚攻擊首都基輔的飛彈，但遠處已有疑似飛彈命中目標後漫起的煙塵。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭官員7日表示，俄羅斯當天稍早發動開戰以來最大規模的無人機夜襲，導致首都基輔的內閣部長大樓屋頂失火，為該建築自開戰以來首度遇擊，另有包括1名嬰兒在內3人死亡與十多人受傷。

烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）在即時通訊應用程式Telegram上表示，此為該政府大樓首度遭敵方襲擊，其屋頂與上方樓層受損，消防人員正在滅火。這棟政府大樓也被稱為內閣部長大樓，內設有烏克蘭主要部長的辦公室。

根據路透與法新社等外媒記者的目擊，這幢位於基輔市內佩切爾斯基區（Pecherskyi）的烏國政府主樓的屋頂失火，直竄天際的濃煙在日出後清晰可見。

烏克蘭空軍在Telegram上說，俄國從6日深夜到7日清晨對烏克蘭發射805架無人機與13枚飛彈，無人機數量之大，居俄羅斯自2022年2月全面入侵烏國以來之冠；烏軍成功攔截其中751架無人機與4枚飛彈。

基輔軍事管理機構負責人特卡欽科（Timur Tkachenko）斥責俄羅斯「蓄意且故意地打擊平民目標」，並稱已從位於基輔市第聶伯河（Dnipro River）左岸達爾尼齊亞區（Darnytskyi）、在攻擊中受損4樓公寓的廢墟中，尋獲罹難嬰兒的遺體。

消防人員7日忙著撲滅遭俄國夜襲的烏克蘭首都基輔的政府大樓的火勢。（路透）

