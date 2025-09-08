自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

俄羅斯再度狂轟烏克蘭 川普：已準備好對俄「第2階段制裁」

2025/09/08 07:35

川普表示，美國已準備好啟動對俄制裁第二階段。（路透）川普表示，美國已準備好啟動對俄制裁第二階段。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯7日凌晨對烏克蘭發動自戰爭爆發來最大規模的空襲，動用超過800架無人機，位於基輔市中心的政府總部大樓也首次遭到打擊。美國總統川普7日表示，他已經準備好對俄羅斯祭出「第2階段制裁」，暗示他因對俄烏戰爭情勢不滿，即將對俄羅斯及俄羅斯石油買家進行制裁。

綜合外媒報導，白宮記者7日詢問川普是否準備啟動對俄羅斯制裁的「第二階段」時，川普回應：「是的，我準備好了。」川普沒有詳細說明具體措施為何，但已從言談中透露對俄羅斯持續攻擊烏克蘭的不滿情緒。

財政部長貝森特（Scott Bessent）7日接受《美國國家廣播公司》（NBC）節目「與媒體會晤」（Meet the Press）訪問時表示，美國已準備加強對俄施壓，但此舉需要歐洲盟友配合，如果美國跟歐盟一起加強制裁，並針對購買俄羅斯石油的國家課徵次級關稅，「俄羅斯的經濟很快就會全面崩潰，這會迫使普廷重新回到談判桌」。

