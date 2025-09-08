中國27架次軍機擾台 14架次逾越台海中線

國軍資料顯示，27架次共軍主、輔戰機及無人機侵擾我西部空域，其中14架次逾越台海中線，進入我北部、西南空域。（國防部提供）〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（8）日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機27架次，其中14架次逾越台灣海峽中線，進入我北部、中部及西南空域。

國防部今日發布台海周邊海空域動態指出，一共偵獲27架次中共軍機、7艘次中共軍艦、2艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。

國軍資料顯示，3架次共軍輔戰機及無人機侵擾我北部空域，其中1架次逾越台海中線；24架次共軍主、輔戰機及無人機侵擾我西部空域，其中13架次逾越中線，進入我北部、西南空域。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

