涉及水下載具、低軌衛星 軍備局將花10億執行無人機前瞻技術整合

，軍備局明年至2028年將編列10.1億餘元預算，執行「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」，圖為中科院研製的「騰雲二型」無人機。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國因應無人載具發展趨勢，國防部等公部門將大量採購滿足需求，但考量迭代速度快、我國產業鏈尚待完善情況下，軍備局明年至2028年將編列10.1億餘元預算，執行「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」，不僅用於跨界整合、完善產業發展，包括水下偵蒐系統測試、低軌衛星定位技術數值模擬平台等都在工項計畫之中，激發我國無人機前瞻技術應用潛力。

國防部明年度預算書顯示，軍備局自明年至2028年，將花3年的時間執行「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」，主要目的在於整合跨部會資源與產學研技術能量，以國內的國防及公部門需求為基礎，推動無人載具、防禦系統及水面及水下載具自主研發能量發展，打造創新研發及生產製造產業聚落，完善國內無人載具產業發展。

根據預算書列舉細項，軍備局此案涉及的項目，涵蓋光電雷射、複合材料、通訊抗干擾、導航定位及無人載具、低軌衛星等關鍵技術。以明年為例，將置重點於水下偵蒐光電系統細部設計與測試規劃、低軌衛星定位技術數值模擬平台、建立中大型連續纖維複材的基層製造能量等。

「慧龍」水下無人載具的科研成果有深化空間。（資料照，李忠衛授權提供）至於後年及2028年，國防部預算書陳述，將進一步執行如機體結構纖維複材及關鍵金屬零組件製作、低軌衛星定位雛形地面測試，還有多模式空用雷達成像模組環境測試與無人載具飛行測試，以及水下偵蒐系統水下實際測試等。

值得注意的是，我國中科院曾進行「慧龍」測試用水下無人載具的研製工作，雖然自主航行能力還有精進空間，但也驗證SUT重型魚雷的操雷射擊能力，未來仍有擴充研發成果的潛力；另外在低軌衛星逐漸普及之時，能否擴及至無人機應用領域，後續值得觀察。

