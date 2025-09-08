黑馬！Anduril入選美海軍航艦無人戰機計畫 單挑波音、洛馬

圖為Anduril所開發的無人戰機原型機。該公司以其顛覆性的創新模式著稱，近日正式入選美國海軍下一代航艦無人戰機（CCA）的開發計畫。（圖：Anduril）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《Defence Blog》網站報導，美國國防獨角獸安杜里爾（Anduril）5日宣布已被美國海軍選中，為其未來的航艦搭載型「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）開發設計方案，使得這家以顛覆性創新著稱的矽谷黑馬，正式躋身美國最頂尖的軍工競標項目行列，將與波音、洛克希德．馬丁等傳統巨頭同場競爭。

報導指出，由VR裝置Oculus創辦人拉奇（Palmer Luckey）創立的Anduril，以其快速原型製作、非傳統解決方案與積極的市場進入策略而聞名。近年來，該公司在烏克蘭戰爭期間，直接向前線提供新系統，並在面對中國的政治壓力與威脅下，向台灣提供先進無人機。這種敢於承擔風險並迅速採取行動的意願，使其形象與常因官僚主義和漫長開發週期，而進度緩慢的傳統國防承包商形成鮮明對比。

航艦上的「無人僚機」

美國海軍的CCA計畫，是其擴大使用自主與可選有人駕駛飛機的核心基石，旨在打造能夠從航空母艦上起降，並與有人駕駛戰鬥機無縫整合的高性能無人僚機，以增強艦隊在競爭激烈環境下的作戰能力。海軍明確表示，該計畫不僅是為了建造單一飛機，更是為了確保能快速、大規模地部署先進平台。

Anduril的入選，凸顯了美國海軍有意將非傳統國防公司，納入其最先進飛機開發項目的戰略轉變。儘管目前Anduril尚未透露具體的設計概念或時間表，但此次入圍，對這家曾被視為局外人的加州公司而言，無疑是一個重要的里程碑。它現在正為了海軍最雄心勃勃的計畫之一，與波音、洛馬等百年巨頭，展開直接競爭。

