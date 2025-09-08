美軍高層大風吹！白宮提名新核武司令、陸戰隊二把手與太空軍指揮層

圖為獲提名接掌美國戰略司令部（USSTRATCOM）的海軍中將柯瑞爾（Richard Correll）資料照。潛艦軍官出身的他，若獲參議院確認，將執掌美國的核三位一體戰力。（圖：美國海軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Breaking Defense》網站引述五角大廈的聲明，白宮已提出一系列美國軍方高層的重大人事提名，涵蓋了攸關核武指揮的戰略司令部、海軍在歐洲的領導層，以及陸戰隊的第二號人物。

現任美國戰略司令部（USSTRATCOM）副司令、潛艦軍官出身的海軍中將柯瑞爾（Vice Adm. Richard Correll），已被提名為下一任司令。若獲參議院確認，他將接替現任的空軍上將柯頓（Gen. Anthony Cotton），執掌美國的核三位一體戰力，並晉升為四星上將。

在陸戰隊方面，現任陸戰隊航空副司令的中將格林（Lt. Gen. Bradford Gering），獲提名出任陸戰隊上將助理司令，等同於其他國家的陸戰隊副司令，成為該軍種的第二高階將領。他將接替已被提名為參謀首長聯席會議副主席的馬奧尼上將（Gen. Christopher Mahoney）。另外，現任海軍第五艦隊（中東地區）司令、飛行員出身的威科夫中將（Vice Adm. George Wikoff），則獲提名接掌美國駐歐非海軍司令部。

情報與網路司令部人事更新

在情報領域，川普總統提名陸軍中將布雷登坎普（Lt. Gen. Michele H. Bredenkamp），出任國家地理空間情報局（NGA）新任局長。此外，海軍少將柏格（Rear Adm. Heidi Berg）也獲提名，將執掌艦隊網路司令部、第十艦隊與海軍太空司令部，並晉升為中將。報導指出，即將卸任的NGA局長惠特沃斯中將（Vice Adm. Frank “Trey” Whitworth），近期曾遭親川普的極右派網紅盧默（Laura Loomer）點名攻擊。

此外，為因應新的作戰需求，太空軍主管戰略、計畫與作戰的副作戰部長職位，已由原先的一人兼任，拆分為兩個獨立職位。米勒中將（Lt. Gen. David Miller）獲提名出任主管戰略、計畫、方案與需求的副作戰部長；希斯中將（Lt. Gen. Doug Schiess）則獲提名出任主管作戰的副作戰部長。

