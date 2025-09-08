我軍購2架MQ-9B無人機明年抵台 美印太司令部也將同步作戰評估

美軍印太司令部明年起將進行MQ-9B無人機的作戰評估，我國也將於明年引進2架同型機。（取自通用原子官網）〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國對美軍購4架MQ-9B無人機用於高空偵察，根據國軍規畫，首批2架無人機將於明年抵台，未來有機會與國造「騰雲二型」無人機進行「高低配」；另一方面，美軍印太司令部明年初也將進行MQ-9B無人機的作戰評估（Operational Evaluation），進一步鞏固印太地區的監偵實力。

國防部明年度預算書顯示，空軍自2022年至2029年間共編列217億2254萬元預算，以「高高空無人機」為名執行4架MQ-9B無人機的對美軍購案，明年將執行50億元預算，先獲得首批2架，另外2架將於2028年籌獲。

空軍評估，獲得MQ-9B無人機後，平時可運用於特性執行海、陸上目標監偵任務，以及特定目標戰術偵照；戰時利用即時偵照特性，可即時回傳影像供研判運用，支援作戰並對敵軍予以嚇阻，破壞其作戰節奏及行動，提升防衛作戰最大效益。另外，若國造「騰雲二型」無人機得以量產，未來也有機會與MQ-9B無人機「高低配」，強化整體監偵能力。

MQ-9B無人機為通用原子的產品，屬於大型定翼無人機，可以連續運作24小時，除了用於偵察用途，還可以掛載地獄火飛彈、小直徑炸彈、響尾蛇飛彈等執行對地、對空任務，且通用原子也在試著整合用於反潛作戰的聲納浮標吊艙，運用潛力相當大。

除了我國明年將迎接首批MQ-9B無人機，通用原子4日發布新聞稿表示，其上個月在華盛頓州惠德貝島海軍航空站，展示了用於反潛作戰的MQ-9B無人機，並展示這型無人機的自主起降能力、掛載能力等，值得注意的是，這篇新聞稿也提到，美軍印太司令部所屬太平洋艦隊明年初將進行該機種的相關作戰評估。

