澳「忠誠僚機」MQ-28無人機提前完成能力測試 可當電戰機耳目

美國波音集團5日宣布，該集團與澳洲皇家空軍合作開發的MQ-28「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）無人機，6月初完成「能力展示」測試，比原定計畫提早4個月，加速澳洲版「忠誠僚機」 計畫。（圖取自波音）〔記者吳哲宇／台北報導〕美國波音集團5日宣布，與澳洲皇家空軍合作開發的MQ-28「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）無人機，已於今年6月初提前完成「能力展示」（Capability Demonstration 25, CD 25）測試，較原定計畫提早4個月，進一步加快澳洲版「忠誠僚機」計畫進程。

波音指出，本次測試重點為驗證MQ-28在早期作戰階段的多項性能，包括自主執勤、快速部署、多機協同作戰，以及與載人平台（如E-7預警機）之間的數據整合與共享。相關驗證顯示，該型機具備良好的系統整合能力與任務彈性。

波音主管表示，澳洲空軍此次測試的任務涵蓋MQ-28空戰鏈的前四個步驟，模擬多種飛行環境，驗證機載電戰系統與情監偵（ISR）感測器的效能與適應性。測試期間，該機亦曾部署至北領地的廷達爾基地，與E-7A「楔尾鷹」（Wedgetail）預警機搭配，進行「有人／無人組合」（Manned-Unmanned Teaming, MUM-T）協同作戰測試，展現MQ-28作為「協同戰鬥航空器」（Collaborative Combat Aircraft, CCA）的潛力。

目前共有6架MQ-28原型機投入測試，累計完成超過150小時實際飛行與2萬小時虛擬模擬。該機機身全長11.7公尺，最大航程約3700公里，搭載先進人工智慧（AI）技術，具備高度自主作戰能力，可與F/A-18F、EA-18G及F-35A等主力戰機協同執行任務。此次測試所得資料，將為第二批次生產提供重要參考依據。

澳洲國防工業部長康洛伊表示，此次CD 25測試提前完成，展現波音與澳洲空軍高度協同與技術成熟度。未來MQ-28服役後，將大幅提升澳軍的制空與制海作戰能量。MQ-28全球專案負責人佛格森也指出，該型機預計於2025年底至2026年初，進入下一階段的空對空飛彈射擊測試。

E-7A「楔尾鷹」預警機為波音基於737NG商用客機平台研製的空中預警指管平台，搭載諾斯洛普．格魯曼公司研發的「多用途電子掃描陣列」（MESA）雷達，具備全方位海空目標偵測、戰機指管、目標追蹤與電子訊號情報（ELINT）蒐集等強大能力。

