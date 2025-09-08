美下月援烏10枚ERAM長程飛彈實戰測試 F-16、MiG-29都能掛！

圖為開發商之一「科阿斯派爾公司」（CoAspire）所公布的ERAM長程飛彈概念圖。（圖：CoAspire）

編譯陳成良／綜合報導〕外國軍聞網站《Defense Express》報導，在美國國務院於今年8月批准向烏克蘭出售總價值8.25億美元（約新台幣252.7億）的3350枚「增程攻擊彈藥」（ERAM）後，最新消息指出，首批交付工作將於今年10月進行，但數量僅有10枚，將作為關鍵的「作戰評估階段」，以便在投入大規模生產前，於真實戰場環境中進行測試與精進。

圖為參與美國援烏ERAM長程飛彈計畫的開發商之一，「科阿斯派爾公司」（CoAspire）所展示的RAACM飛彈模型。此一計畫以創紀錄的速度開發，旨在為烏克蘭提供能整合其新舊戰機的長程打擊能力。（圖：CoAspire）

引人注目的是，ERAM計畫的開發速度堪稱驚人。相較於美國傳統巡弋飛彈動輒數年的採購流程，ERAM從2024年8月發布招標公告，到生產出原型飛彈，並在烏克蘭的MiG-29戰機上完成測試，僅僅花費了14個月。報導指出，此案之所以能如此迅速，得益於一項名為「企業測試載具」的計畫，該計畫旨在利用易於取得的商規現成零組件，打造可高速生產的飛行器。

首批交付的10枚ERAM飛彈，其主要目的並非立即扭轉戰局，而是讓烏軍在真實戰鬥中進行操作，收集寶貴數據，為後續的量產版本進行必要修改與調整。根據規劃，第一批大規模的交付工作將於2026年展開，預計在10個月內，以每月平均84枚的速度，向烏克蘭提供840枚飛彈。至於剩餘的2510枚飛彈的交付時程，目前尚不明朗。

ERAM計畫實際涵蓋了由「五區科技公司」（Zone 5 Technologies）與「科阿斯派爾公司」（CoAspire）所開發的兩種不同巡弋飛彈設計。其最重要的戰略意義在於，這款飛彈能同時由烏克蘭空軍現役的蘇聯時代MiG-29戰機，以及美製F-16戰機發射。報導總結，ERAM代表著一個長期計畫，將為烏克蘭提供持續性的長程打擊能力，在未來數年內強化其空軍戰力。

