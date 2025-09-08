美空軍新「末日飛機」首飛 湊齊海空軍核戰指管現代化

美國空軍E-4C已於上月完成首飛，為美軍核戰指管能量現代化邁出重要一步。（圖取自X@Fahadnaimb）〔記者吳哲宇／台北報導〕美國空軍在地面通訊系統完全癱瘓的情況下，仍能維持核戰指揮能力的新一代「末日指揮機」E-4C，已於上月完成首度飛行測試，為美軍核戰指管系統現代化邁出關鍵一步。E-4C全機配備高安全性的衛星通訊系統，具備抗電磁脈衝能力，可在無地面支援下長時間獨立運作。

軍聞網站《The Aviationist》4日報導，E-4C於8月7日在美國俄亥俄州岱頓市，由主承包商塞拉內華達公司（Sierra Nevada Corporation）在當地廠區完成首飛。未來將展開長達兩年的地面與飛行測試，驗證可靠性與穩定性。待系統整合準備就緒後，才會陸續加裝先進通訊設備與防護裝置，全面賦予作戰能力。

E-4C屬於美空軍「高生存性空中作戰中心」（SAOC）計畫的核心，將取代現役E-4B機隊。為此，承包商自大韓航空購入4架波音747-8I商用客機作為基礎機體，進行高度軍規化改裝，加入加密衛星通訊系統、抗核輻射與電磁脈衝防護技術，確保其可在核爆或高電磁干擾環境下執行任務。

目前美軍現役共擁有4架E-4B「夜間巡邏」指揮機，每架E-4C未來也將維持全天候備戰狀態。根據任務輪值安排，通常每12小時就有一架執勤，另一架保持5分鐘內升空的戒備狀態，確保指揮鏈不中斷。

美空軍於2024年與塞拉內華達公司簽訂總值約130億美元的改裝與交付合約，目前4架747-8I均在不同階段的改裝作業中，預計2036年前全數完成並服役。

與此同時，美海軍的新一代戰略通訊指揮機E-130J「Phoenix II」，也於本月5日完工出廠。該型機將擔任「接管與撤離」（TACAMO）任務平台，後續將安裝專屬通訊設備並展開測試，預定2028年服役，接替服役超過30年的E-6B「水星」機隊。

TACAMO任務機常被稱為「末日飛機」，其任務為在地面通訊與指揮中心遭到毀滅性打擊後，總統、國防部長及美國戰略司令部仍能透過空中指揮所，持續與潛艦等戰略單位通聯、發動反擊。E-130J將與E-4C共同構築具高生存力、抗核能力與長續航性的空中戰略指管網，強化美軍整體核嚇阻打擊能力。

