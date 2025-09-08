北京學者吐實！華爾街日報：若中國為台灣與美開戰 俄國不會援助

中國國家主席習近平（中）邀請俄羅斯總統普廷（左）與北韓領導人金正恩（右）出席北京閱兵，大秀反西方團結姿態。（美聯社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》7日分析報導，在中、俄、北韓三國領導人於北京天安門廣場，一同檢閱洲際飛彈、大秀團結肌肉之際，多位中國頂尖學者卻罕見地向外媒坦言，這場精心策劃的團結展演，實則無法掩蓋三方「同床異夢」的現實。其中，上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯更直言不諱地表示，若中國為台灣問題與美國爆發重大衝突，「不認為俄羅斯會來援助」。

吳心伯在訪談中，為中俄「無上限的友誼」劃下了清晰的紅線。他說：「如果我們因台灣問題與美國發生重大衝突，我不認為俄羅斯會來援助我們。我們是好朋友、好夥伴，但僅此而已。我們永遠不會成為盟友。」這番罕見的坦率發言，揭示了在北京的戰略算計中，並未將俄羅斯視為在核心利益衝突時，能夠依賴的軍事盟邦。

貌合神離的「動盪軸心」

報導指出，儘管面對日益加劇的美中競爭，讓北京不再避諱被外界視為所謂「動盪軸心」的一部分，但其與俄、北韓兩國的根本利益仍存在巨大分歧。清華大學國際關係學系主任唐曉陽便指出，中國已40多年未曾參戰，其核心利益是「邊界的穩定」，這與俄羅斯的擴張主義及北韓核武冒險，本質上截然不同。

除了戰略目標的差異，歷史恩怨也持續影響著中俄關係。吳心伯提醒，不應忘記在中國的「百年國恥」中，俄羅斯是侵占最多中國領土的國家之一。更有學者將俄、北韓兩國在國際舞台上的「冒險行為」，視為北京在地緣政治與經濟上的「負債」。

中國人民大學的著名戰略學者時殷弘表示，俄國總統普廷在歐洲發動的戰爭，以及金正恩違反聯合國決議發展核武並派兵援俄，都為面臨經濟逆風的北京，帶來了巨大的風險。

