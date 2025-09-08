新式千噸級海巡巡防艦亮相！ 至多可裝載42枚「鎮海」火箭彈

新一代海巡千噸巡防艦搭載中科院研發的鎮海武器系統。（記者吳昇儒攝）〔記者吳昇儒／基隆報導〕海洋委員會委託台灣國際造船公司建造6艘千噸級巡防艇，繼首艘彰化艦2022年交船後，台中艦、連江艦也陸續加入守護我國海域行列。台船公司董事長陳政宏指出，新一代的千噸級巡防艦，可以搭載中科院研發的鎮海系統，至多裝載42枚火箭彈，射程達10公里。

台船公司董事長陳政宏指出，這系列千噸級的巡防艦，是海巡署新一代艦艇籌建發展計畫，共6艘千噸級巡防艦，從2019年起開始動工，2022年第一艘彰化艦交船後，預計在2027年會全數完工交船。

陳政宏說，各界今天看到的是第四艘（花蓮艦）及第五艘新命名的澎湖艦，這型艦全長98.5公尺、寬13.2米、最大航速24節，續航力高達6000海浬以上（約11100公里），且耐海象可達平均風力9級。

請繼續往下閱讀...

陳政宏說，新一代的千噸級艦艇排水量達2100餘噸，比以往的船艦更長，在海象風力5級時，仍能維持直升機起降，且強化夜間搜救能力，並備配衛星寬頻網路系統，可更有效地提升船艦與陸上聯繫。

武器系統方面，這型艦艇搭載中科院開發的鎮海武器系統，射程達10公里，可裝載42枚2.75吋的火箭彈，負責水面近戰的防禦任務，對於目標有威嚇及攻擊能力，也具備遙控及集火的模式射擊，能夠搭配熱顯像系統及夜間照明彈，強化夜間搜救效能；兩側也搭配高速救難艇，航速可以達到35節，迅速救援或緝私。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法