俄對烏發動最大規模空襲 川普：歐洲領袖今明訪美討論如何止戰

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在俄羅斯對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲後，美國總統川普7日表明他「很不開心」，並提到歐洲領袖將在8日或9日訪美，討論如何解決這場戰爭。

英國《天空新聞》報導，俄軍6日夜間至7日凌晨對烏克蘭發動迄今最大規模空襲，造成至少2人死亡，並導致位於基輔的中央政府機關大樓起火。根據烏軍說法，俄軍這次一共出動805架無人機，並發射13枚飛彈。

川普在參加紐約美網公開賽後接受媒體訪問表示，他很快會與俄國總統普廷通話，並且一些歐洲領袖將在8日或9日訪美。目前尚不清楚川普所指何人，白宮也沒有立即揭露進一步細節。

川普補充道，莫斯科發動自全面入侵以來最大規模的夜間攻勢，他對此「感到不滿」，但他再次表達對戰爭很快就會解決的信心，表示「我們一定會解決」。

此前，在前往美網賽事途中，川普被問及是否準備好對莫斯科進行第2階段的制裁？川普回答「是的」。

