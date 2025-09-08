俄軍最新無人機母艦亮相 竟可利用「星鏈」衛星深入烏克蘭後方

圖為俄羅斯「瓦爾基里設計局」（KB Valkyriya）在展覽中亮相的RD-8無人機。其最顛覆性的設計，是整合了敵對陣營的「星鏈」（Starlink）衛星通訊系統，使其能作為無人機母艦，深入烏克蘭後方發動攻擊。（圖：VD: Enemy Intelligence）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，俄羅斯軍工企業「瓦爾基里設計局」（KB Valkyriya）近日在一場展覽中，展示了一款名為RD-8的無人機母艦，其最引人注目的特點，是除了傳統無線電頻道外，竟可透過美國太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」（Starlink）衛星網路進行操控。此一發展，意味著俄軍正試圖利用原屬敵對陣營的通訊科技，來反制烏克蘭。

在社群媒體上流傳照片，顯示俄軍士兵持有星鏈設備。（圖取自Telegram）

報導分析，這項技術若被大規模應用，將對烏克蘭構成嚴重威脅。由於星鏈服務在烏克蘭全境皆有覆蓋，但在俄羅斯境內卻無法使用，這使得俄軍能利用此一漏洞，指揮無人機深入烏克蘭後方達150公里，而無需擔心中繼通訊被干擾或切斷的問題，大幅簡化其在敵後的作戰模式。

俄羅斯開發商將其系列無人機（包含RD-7、RD-8、RD-10、RD-12等型號），定位為可支援突擊部隊、孤立戰線的多功能平台。展出的RD-8型無人機，翼展3.8公尺，採用油電混合動力，作戰半徑達150公里，最大升限3公里。在作為「母艦」時，它可攜帶兩架各含3公斤彈頭的第一人稱視角（FPV）無人機，在攻擊前用以清除敵方據點。

儘管SpaceX不允許在俄羅斯銷售或啟用星鏈服務，但一個龐大的走私市場，早已滿足了俄軍與民間的需求。報導指出，大多數終端設備是透過Telegram群組銷售，賣家不僅提供設備，更附上「如何避免被封鎖」的教學影片。

為繞過封鎖，服務商會尋找人頭「出借」資料，在國外（大多在歐洲）購買並註冊終端，再經由阿拉伯聯合大公國等地，走私至俄軍手中。更有甚者，一個聊天群組的供應商，竟公然建議俄軍客戶使用「烏克蘭數據」來註冊，以獲得最穩定的連線，形成極其諷刺的局面。

