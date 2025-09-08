美、英核潛艦可輪流靠泊 攸關AUKUS的西澳基礎設施最快後年完工

在澳洲西部海域活動的美軍維吉尼亞級核動力潛艦明尼蘇達號。（路透社）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國媒體《星條旗報》今（8）日報導，涉及核潛艦戰力的澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）出現進展，一處位於西澳史特靈的潛艦部隊駐地基礎設施，已於上月動工，最快將於2027年落成，屆時將可供1艘英國核潛艦、至多4艘美國核潛艦輪駐。

《星條旗報》8日的報導指出，澳洲國防部表示，位於澳洲西部史特靈（Stirling）的核潛艦輪駐基地基礎設施，已於上個月動工，這個鄰近大城市伯斯（Perth）的據點，將可供美國、英國潛艦輪流停泊，但不會成為美軍基地之一。

位於澳洲史特靈的軍事基地，未來將成為美、英核潛艦部隊輪駐地，基礎設施已於上月動工。（取自史特靈基地臉書）綜合這篇報導與澳洲國防部資訊，史特靈的基礎設施工程最快將於2027年完工，可供1艘英國核潛艦、至多4艘美國核潛艦停泊，也可滿足澳洲海軍核潛艦、常規潛艦的需求。美、英潛艦的部署被稱為「西部潛艦輪換部隊」（SRF-West），為澳洲在2030年代起安全地操作、維護核潛艦部隊奠定基礎。

美、英派潛核動力潛艦輪駐澳洲只是AUKUS計畫第一步，隨後，美國將提供維吉尼亞級核動力攻擊潛艦給澳洲，進而在三國技術合作下，建造AUKUS級核動力攻擊潛艦，預計2040年至2050年代間啟動交付作業。

