中國在東沙經濟海域鑽探 楊長蓉：我國應釐清國際法爭議、部會權責

圖為中國海洋石油公司一處海上鑽井平台。（擷取自中海油公司官網）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）透過開源影像分析指出，中國半潛式鑽井平台「南海二號」今年7月起深入我國經濟海域，距離東沙進限制水域僅30英里（48公里）。對此，國際法專家、國防院國防戰略與資源研究所助理研究員楊長蓉分析，我國除表達抗議與不滿外，應加強國際法相關論述，並明確內國法規與相關權責。

（原文「中共東沙鑽探：我國應釐清國際法爭議與部會權責」為國防院國防戰略與資源研究所助理研究員楊長蓉撰寫，發表於國防院即時評析專區，本報獲國防院授權全文刊載。）

中共灰色地帶行動操作新工具





近年來，北京在對我國施壓的手段中，多了鑽探、油氣平台此工具。據美國智庫「詹姆士敦基金會」（Jamestown Foundation）2025年9月報告，中國海洋石油總公司（China National Offshore Oil Corporation, CNOOC）在我國東沙群島「專屬經濟區」（exclusive economic zone, EEZ）內，架設了12座固定或半固定結構，包括7座鑽井平台、3艘浮式生產儲油船（Floating Production, Storage, and Offloading, FPSO）及2座半潛式平台，並有數十艘相關船隻支援。這些鑽探平台雖在名義上屬於商業行為，但實際上乃是其一貫典型的「灰色地帶威脅」，表面上是資源開發的工具，但亦可用於情報蒐集與軍事部署，甚至配合封鎖、打擊或登陸行動，強化中共對我國周邊的控制力。我國總統府發言人更是直言中共違反國際法，特別是1982年的《聯合國海洋法公約》（United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS）。惟實際上究竟違反什麼法，對我國有什麼影響，必須釐清。

沿海國在「專屬經濟區」內享有專屬主權權利





依據《聯合國海洋法公約》第 55、56 條，沿海國對其「專屬經濟區」內的自然資源享有專屬的「主權權利」（sovereign rights），包括探勘、開發、保護與管理等。意即，沿海國在其「專屬經濟區」內行使的是「資源相關」的「功能性職權」。須特別注意的是，沿海國在「專屬經濟區」中擁有的是「主權權利」，而非完整的「主權」（sovereignty），此與「大陸礁層」（continental shelf）相同。「專屬經濟區」的核心概念在於，沿海國的權限具有經濟性質，允許其開發與管理生物及非生物資源，但同時須尊重其他國家在航行、飛越及科學研究方面的自由。此外，沿海國享有「管轄權」（jurisdiction），如《聯合國海洋法公約》第56條第1款（b）所規定，涵蓋人工島、設施及構築物的設置與使用、海洋科學研究，以及海洋環境的保護與保全等。

因此，若他國欲在某沿海國「專屬經濟區」內從事油氣勘探，必須徵得該沿海國之同意。亦即，若中共未經同意便在我國「專屬經濟區」內架設平台，即是違反了此規範。我國雖非《聯合國海洋法公約》締約國，惟該公約相關內容已具有「國際習慣法」（customary international law）之地位，且我國早已訂定《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》，無論是依國際或國內法主張皆有依據，中共此行為顯然侵害我國相關權利。惟因為我國並非《聯合國海洋法公約》締約國，無法依據《聯合國海洋法公約》第XV部「爭端解決機制」（settlement of disputes）處理相關紛爭。

部會權責不明





我國除了國際爭端解決機制與軍事實力差距，另一棘手問題是長年難以解決的部會權責分配。依據英媒《衛報》（The Guardian）報導，在其詢問我國相關部會時，國安會未予回應，經濟部將責任轉交海洋委員會，海洋委員會則拒絕評論，海巡署僅表示「持續監控」，並強調油氣勘探不在其職責範圍內。與我國處理海底電纜破壞事件類似，這顯示我國在面對海域執法時的結構性困境，例如海巡駐守東沙，但定位在治安型海上執法，對資源開發爭議難以承擔責任；經濟部雖為主管能源開發，但缺乏海上執法力量；外交部能提出抗議，但缺乏具體執行手段等。結果造成國內權責不明真空，使得中共的灰色地帶操作得以持續推進。因此，我國除了正式對外表示抗議與不滿之外，應加強國際法相關論述，並加以明確內國法規與相關權責，以增強對關鍵海域資源的掌控與維護能力。

